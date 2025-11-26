Минтранс РФ предложил использовать систему распознавания лиц для штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте

Минтранс РФ подготовил законопроект по внедрению нов ой систем ы вынесения штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте , пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Речь идёт об использовании системы распознавания лиц с камер видеонаблюдения.

Для реализации инициативы предлагается использовать данные единой биометрической системы (ЕБС). Минтранс предлагается изменить ст. 11 закона «О персональных данных», где говорится, что обработка персональных биометрических данных в определ ё нных случаях может осуществляться без согласия владельца — например, для «осуществления правосудия», геномной регистрации или в случаях, предусмотренных законами о противодействии коррупции и терроризму. В этот список Минтранс предлагает внести «контроль за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта», в том числе на железнодорожных путях и при их переходе.

Закон «О железнодорожном транспорте в РФ» предлагается дополнить нормой, позволяющей в зонах «повышенной опасности» дорог смонтировать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений.

Необходимость автоматизации штрафов в ведомстве обосновывают ростом количества пострадавших при переходе путей в неположенных местах (в 2024 году погибли 1,1 тыс ячи человек, за семь месяцев 2025 года — 580).