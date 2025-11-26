Минтранс РФ предложил использовать систему распознавания лиц для штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте

Минтранс РФ подготовил законопроект по внедрению новой системы вынесения штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Речь идёт об использовании системы распознавания лиц с камер видеонаблюдения.
Для реализации инициативы предлагается использовать данные единой биометрической системы (ЕБС). Минтранс предлагается изменить ст. 11 закона «О персональных данных», где говорится, что обработка персональных биометрических данных в определённых случаях может осуществляться без согласия владельца — например, для «осуществления правосудия», геномной регистрации или в случаях, предусмотренных законами о противодействии коррупции и терроризму. В этот список Минтранс предлагает внести «контроль за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта», в том числе на железнодорожных путях и при их переходе.
Закон «О железнодорожном транспорте в РФ» предлагается дополнить нормой, позволяющей в зонах «повышенной опасности» дорог смонтировать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений.
Необходимость автоматизации штрафов в ведомстве обосновывают ростом количества пострадавших при переходе путей в неположенных местах (в 2024 году погибли 1,1 тысячи человек, за семь месяцев 2025 года — 580).
При этом в Минцифры изданию сказали, что законопроект Минтранса в ведомство пока не поступал и что по 572-ФЗ использование ЕБС возможно только с согласия гражданина и данные из неё не могут использоваться в оперативно-разыскной деятельности.