В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который убил и расчленил своего знакомого

Сегодня, 26 ноября, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего Олега Ласкина, обвиняемого в убийстве и расчленении своего знакомого.

Напомним, 12 июня этого года во время застолья в садовом доме под Нижним Тагилом между мужчинами произошла ссора. Ласкин отказался подвозить собутыльника, ссылаясь на то, что не сядет за руль пьяным. Однако товарищ был настойчив, схватил нож для чистки рыбы и стал угрожать убийством.

Обвиняемый ударил своего 59-летнего знакомого, а когда тот попытался убежать, нанёс ему смертельный удар ножом. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело и разложил его по пакетам, часть из которых выбросил в ближайший водоём, а остальные вывез в поле. Спустя 6 дней Ласкина задержали.

Несмотря на то что защита настаивала на версии самообороны, суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и приговорил его к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Ласкин должен будет выплатить 2 млн рублей родственникам потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу. По информации АН «Между строк», сторона защиты намерена обжаловать приговор.