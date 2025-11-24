В Нижнем Тагиле осудили бывшего сотрудника ИК-13 за помощь осуждённому

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными ИК-13 Владимира К.

По версии следствия, в период с 1 июля по 11 сентября 2023 года, используя своё служебное положение, он систематически передавал одному из осуждённых запрещённые предметы, в том числе лекарственный препарат для лечения нейропатической боли. За это он получал вознаграждение через посредника. Офицер был изобличён сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области.

Органами предварительного расследования Владимиру было предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.

Суд признал бывшего силовика виновным в одном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и пяти преступлениях, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (те же действия, совершенные из корыстной заинтересованности).

Мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 2 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.