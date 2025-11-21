Администрация Нижнего Тагила рассказала о перспективах строительства муниципального приюта для бездомных животных

На странице тагильчанки Натальи Смирновой в соцсети появился пост с ответом из Управления городского хозяйства администрации Нижнего Тагила по вопросу строительства муниципального приюта для бездомных животных. В документе сообщается, что Управление архитектуры и градостроительства уже выделило земельный участок под будущий приют на улице Нефтебазы. Также проведена процедура получения разрешения на условно разрешённый вид использования участка на ветеринарное обслуживание.

«Кроме того, МКУ “Службой заказчика городского хозяйства” заключён контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту “Строительство приюта для животных без владельцев в городе Нижний Тагил”. После проведения изыскательских работ и подготовки проектной документации в дальнейшем, в случае выделения финансирования, возможно проведение мероприятий по строительству приюта для животных без владельцев», — говорится в документе.

Напомним, проблема бездомных животных в Нижнем Тагиле остаётся достаточно острой. Тагильчане неоднократно обращались в АН «Между строк» и сообщали о случаях нападений бездомных собак. В настоящее время отловом животных в городе занимаются «Добрые руки-НТ» и ООО «ОСВВ» из Камышлова.