Скандально известные «Добрые руки-НТ» снова будут отлавливать собак в Нижнем Тагиле

Приют для бездомных животных «Добрые руки» вновь приступил к отлову собак в Нижнем Тагиле. Также тагильским властям удалось договориться о сотрудничестве с ООО «ОСВВ» из Камышлова, которое теперь занимается отловом в Тагилстроевском районе. Соответствующие контракты были заключены 13 ноября текущего года. Об этом сообщается на сайте администрации.

Напомним, накануне в редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная жительница Нижнего Тагила. По словам женщины, в течение последней недели на Красном Камне возле домов № 143, 141, 141А по улице Пархоменко, а также у дома № 4 по улице Борцов Революции появилась агрессивная стая собак численностью более десяти особей. Ранее СК возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нападения бездомных собак на ребёнка в районе Выи. 7 ноября около 7:40 возле дома № 31 на улице Высокогорской на девочку, идущую в школу, набросилась стая собак, выбежавших из подъезда. Несмотря на то, что девочку спас прохожий, ей потребовалось посещение хирурга и уколы от бешенства.

Отметим, в Нижнем Тагиле отлов бездомных животных не проводился несколько месяцев. Накануне администрация города отчиталась, что с 13 ноября в Нижнем Тагиле подрядчиками отловлено 37 безнадзорных собак, из них по районам: Ленинский — 3, Тагилстроевский — 12, Дзержинский — 22.