В перинатальном центре Нижнего Тагила создадут родовые залы с дизайном от компании «Сима-ленд»

Минздрав Свердловской области совместно с компанией «Сима-ленд» планируют создать в перинатальных центрах региона родовые залы с «салютогенным дизайном».

«Для нас важно, чтобы женщина хотела рожать. Когда она принимает решение, рожать второго или нет, то взвешивает причины: что с работой, мужем и жильём. Но зачастую у неё есть негативный опыт от самого процесса родов — например, было больно, некомфортно, некрасиво. И это может отодвигать желание пойти за вторым, третьим, четвёртым ребенком», — сказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в эфире ОТВ.

Она отметила также, что люди интуитивно должны чувствовать себя там комфортно, не как в лечебном учреждении.

«Когда мы делаем ремонт, у нас обязательно должен быть дизайн, есть понятие салютогенный дизайн, это тогда, когда дизайн влияет на здоровье. Это не иллюзия, внешняя среда влияет на наше настроение, психическое здоровое, а оно влияет на физическое», — сказала Татьяна Савинова.

По её словам, салютогенный дизайн запустят в роддомах либо перед, либо сразу после Нового года. Особая атмосфера будет проявляться не только в изображениях.

«Там будет и пахнуть лесом, и будут звучать звуки леса, всё будет сделано для мамы, для партнёра», — пояснила министр.

На сегодня разработаны девять вариантов оформления родовых палат, в том числе — лес, античный дворец, море, сады.

«Женщина приезжает в родильный дом, ей задают вопрос: где она хочет рожать? Если это лес, то там не только лес в дизайне, там и пахнет лесом, там звуки леса, там всё сделано для партнера: мужа, подруги, мамы женщины. Мы очень приветствуем партнёрские роды, они позитивно влияют на процесс родов», — добавила Татьяна Савинова.

Жители Нижнего Тагила уже отреагировали в соцсетях на планы областного Минздрава. Мнения горожан разные. В целом инициатива людям нравится, но у многих возникли вопросы к качеству дизайна от компании «Сима-ленд», известной своими спорными оформительскими решениями.

«Какие ужасные страшные интерьеры, как во дворце историческом, жуть какая то!!! где природа?», — пишет одна из участниц обсуждения.

«Это не худший вариант комфортного нахождения в роддомах, лишь бы это не стало популизмом, а внедрялось в жизнь», — отмечает другой участник беседы.

Обновления коснутся крупных роддомов Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска, Краснотурьинска и Каменска-Уральского.