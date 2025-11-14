Нижнетагильский подносный промысел может стать победителем народного голосования за почётное звание «Достояние Среднего Урала»

Народное голосование за почётное звание «Достояние Среднего Урала» близится к завершению. По итогам текущего рейтинга Нижнетагильский подносный промысел выпал из пятёрки лидеров и занимает шестое место, набрав чуть более полутора тысяч голосов. Первое место сейчас занимает екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо», который получил свыше трёх тысяч голосов и ранее сумел подняться с седьмой позиции на первую.

В числе лидирующих объектов также находятся Синяя гора в Кушве, Свердловская железная дорога, Белоярская АЭС и Исторический сквер Екатеринбурга. При этом у подносного промысла совсем небольшой разрыв с ближайшими конкурентами, а именно Уральским федеральным университетом и музеем разведчика Николая Кузнецова в Талице, которые в ближайшие дни могут занять место в первой пятёрке.

Для выхода на пятое место подносному промыслу достаточно поддержки около тысячи жителей города. Несмотря на широкое признание традиционной лаковой росписи как одного из ключевых культурных символов Нижнего Тагила, она может не войти в итоговый список победителей голосования.

Отметим, что ранее Нижний Тагил уже дважды входил в число победителей конкурса: в 2022 году звание «Достояние Среднего Урала» получил «Уралвагонзавод», а в 2023 году — музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Голосование проходит на портале «Госуслуги» и завершится 1 декабря. Церемония награждения победителей состоится 17 января 2026 года, в день рождения Свердловской области.

Проголосовать за Нижнетагильский подносный промысел можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/538723