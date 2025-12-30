На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

Сегодня, 30 декабря, утром под Нижним Тагилом произошло серьёзное ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, около 9:40 на 35-м километре трассы Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск 49-летний водитель Lada Kalina, двигавшийся со стороны села Петрокаменского, выехал на встречную полосу для обгона на участке, где такой манёвр запрещён. Не справившись с управлением, он столкнулся со встречным Opel Meriva под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Lada Kalina скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Водитель иномарки не пострадал. Его 28-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в Городскую больницу Нижнего Тагила.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, виновник аварии имеет 19-летний стаж вождения и привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 42 раза. Водитель иномарки имеет стаж 10 лет и привлекался за нарушение ПДД 8 раз, на момент аварии был трезв.

По факту ДТП проводится расследование, для установления состояния погибшего водителя в момент ДТП назначена химико-токсикологическая экспертиза.