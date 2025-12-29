Путин подписал закон о домовых чатах в российском мессенджере Мах

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 декабря, подписал закон об общении управляющих компаний с собственниками жилья в домовых чатах в российском мессенджере Мах. Документом, размещённом на сайте официального опубликования нормативно-правовых актов, предусматривается, что именно через этот мессенджер будет вестись взаимодействие УК, ресурсоснабжающих организаций и фондов капремонта с жителями домов.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании вести домовые чаты в мессенджере Мах. Исключение было сделано только для Москвы. Согласно документу, в столице общение с жителями «может» вестись через Max.

Напомним, в Нижнем Тагиле родители школьников пожаловались в социальных сетях на давление со стороны учителей, которые требуют зарегистрироваться в мессенджере Mах. По словам родителей, без установки приложения они рискуют остаться без доступа к школьным объявлениям и важной информации о детях, а сами дети не смогут получить доступ к образовательной платформе «Сферум».