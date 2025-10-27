В Нижнем Тагиле родителей школьников заставляют регистрироваться в новом мессенджере MAX 

В Нижнем Тагиле родители школьников пожаловались в социальных сетях на давление со стороны учителей, которые требуют зарегистрироваться в мессенджере MAX. По словам родителей, без установки приложения они рискуют остаться без доступа к школьным объявлениям и важной информации о детях, а сами дети не смогут получить доступ к образовательной платформе «Сферум».

«В нашей школе заставляют родителей и учеников устанавливать MAX. Я своему ребёнку запретил, а что будет дальше — не знаю», — рассказал АН «Между строк» отец одного из школьников.

В управлении образования Нижнего Тагила сказали, что переход на новую платформу осуществляется добровольно и направлен на улучшение качества коммуникации, обеспечение информационной безопасности детей и повышение удобства взаимодействия между школой и родителями.

«Честно говоря, нам, людям старой закалки, нелегко даются подобные изменения. Едва освоились с Telegram, как приходится учиться пользоваться MAX. Что и говорить, нехватка информации сильно мешает разобраться: непонятно, куда нажимать и как вообще пользоваться всеми этими функциями. Когда пользовались другим мессенджером, всё было проще и привычнее», — рассказала АН «Между строк» мама школьницы.

Сами педагоги отмечают, что инициатива по установке мессенджера МАХ исходит от руководства школ, однако все относятся к нему по-разному. Некоторые педагоги не против перейти в новый мессенджер и не поддерживают скептически настроенных коллег и родителей.

«Мне кажется, многие родители и учителя слишком накручивают себя насчёт MAX. В своё время слухи о сливах данных ходили насчёт Telegram или “ВКонтакте”, но тогда вокруг не было такого ажиотажа и паранойи. Я буду пользоваться MAX, единственное, что мне интересно — это отсутствие неполадок в работе приложения», — говорит учитель одной из школ Нижнего Тагила.

Другие учителя беспокоятся о защите личных данных и даже приобретают дополнительный телефон, предназначенный только для приложений, связанных с работой, в частности, для мессенджера MAX.

«Я отношусь к приложению МАХ скептически с самого начала его продвижения. Хотя от начальства поступило распоряжение установить мессенджер и вступить в новый чат, я с этим не тороплюсь. Пока я не буду уверена в безопасности приложения, хотелось бы его избегать. Родителей пока пугать и нервировать тоже не хочется, поэтому я их активно не агитирую за установку мессенджера. Кто-то встанет в позу и не будет устанавливать из принципа, другой установит сразу и скажет, что ему нечего скрывать. Все люди разные, поэтому ожидать быстрых результатов от этого перевода не стоит», — прокомментировал другой учитель.

Как пояснил редакции АН «Между строк» адвокат Игорь Устинов, формально школы действуют в рамках своих полномочий, и в случае отказа учителей переходить в новый мессенджер вправе применять к сотрудникам дисциплинарные меры.

«Школа — это муниципальное предприятие, работники обязаны подчиняться уставу и соблюдать дисциплину. Если им сверху спущено указание перейти на мессенджер MAX, они обязаны это исполнить. Я думаю, что такие меры, как замечание, выговор или лишение премии, возможны в случае неисполнения, но для этого должно быть письменное распоряжение. Без документа, подтверждающего обязанность перехода, наказывать неправомерно. А если родители хотят быть в курсе того, как у них ребёнок учится, они должны сами добровольно переходить на этот мессенджер. Никто не будет штрафовать за отказ, но и информацию о ребёнке они получить не смогут, потому что учителям в других мессенджерах общаться запрещено», — рассказал адвокат.

Юрист Екатерина Зубкова также отметила, что решение о переходе остаётся за родителями, но отсутствие регистрации повлечёт за собой последствия, с которыми родители могут не захотеть сталкиваться.

«Это как обычно добровольно-принудительное участие в чём-либо. Как колхозы раньше. Если родители или дети откажутся, никто их принудить к этому не может, но будут неудобства: если большинство согласится, все чаты плавно перетекут туда. И что делать родителям, которых нет в MAX? Понятно — волей-неволей придётся присоединяться», — говорит юрист.