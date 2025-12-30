Фильм «Толерантность» с Захаром Прилепиным установил антирекорд по сборам в российских кинотеатрах в 2025 году. Картина заработала в прокате около 100 тысяч рублей

Фильм «Толерантность» (18+) режиссёра Андрея Грачёва, в котором одну из главных ролей сыграл известный российский писатель Захар Прилепин, собрал в прокате всего около 100 тысяч рублей, следует из данных ресурса «Кинопоиск».

Предположительно, бюджет картины составил около 200 млн рублей, она вышла в прокат 11 сентября 2025 года. Через три недели после выхода её сняли с показа из-за отсутствия зрителей.

В числе фильмов, не отбивших свои бюджеты, также: «В списках не значился» (18+) — 0,64 млрд рублей сборов против 1 млрд затрат, «Первый на Олимпе» (12+) — 0,4 млрд против 0,8 млрд, «Злой город» (18+) — 0,39 млрд против 1,13 млрд.

Самыми кассовыми фильмами года стали: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+) — сборы составили 3,34 млрд рублей, «Финист. Первый богатырь» (6+) — 2,74 млрд рублей, «Иллюзия обмана 3» (16+) — 1,74 млрд рублей.