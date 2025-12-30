Синергия вкуса, пользы и хорошего настроения. Шесть новогодних рецептов согревающих безалкогольных напитков от тагильских фуд-блогеров и шеф-бармена

Новый год уже близко. Чтобы согреться в новогоднюю ночь и в праздничные выходные, фуд-блогеры и шеф-бармен тагильского ресторана специально для читателей АН «Между строк» поделились рецептами полезных и согревающих безалкогольных напитков.

Автор блога о живой еде «Полезно — и точка!» (t.me/lenAvokado) Елена Полюгова рассказала о рецепте безалкогольного пунша. По её словам, этот согревающий коктейль создан для истинных ценителей цитрусовых напитков. Насыщенный вкус апельсинового сока с клюквой и специями создаст праздничную атмосферу и согреет вас даже самым холодным вечером.

Безалкогольный пунш

Ингредиенты на две порции:

апельсиновый сок свежевыжатый — 200 мл;

протёртая клюква с коричневым сахаром — 1 ч. л;

апельсины — 3-4 дольки;

корица — 1 палочка;

имбирь свежий — 2-3 пластика;

бадьян – 2-3 шт;

мускатный орех — щепотка или небольшой срез с цельного;

вода — 200 мл.

Приготовление:

В кастрюлю выложить клюкву, предварительно толчённую с сахаром, залить водой и соком, добавить все остальные ингредиенты. Прогревать 5-10 минут, не доводя до кипения. Дать настояться минут 10.

Куркума-латте — любимый согревающий напиток Елены. По вкусу он нежный, пряный и полезный. Куркума полезна тем, что укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с воспалениями, а также улучшает пищеварение и обмен веществ, очищает печень и кровь, повышает настроение и снижает уровень стресса, делает кожу более чистой и сияющей.

Куркума-латте

Ароматный, золотистый напиток — идеален для уютных вечеров.

Ингредиенты:

Куркума — 1,5 ч. ложки;

Имбирь — 1,5 ч. ложки;

Корица — 1,5 ч. ложки;

Чёрный перец — ½ ч. ложки;

Молоко — 200 мл.

Приготовление:

Смесь специй Елена делает заранее — её хватает примерно на 3-4 порции.

Добавить по чайной ложке на 200 мл любимого молока (в этот раз у меня фермерское козье, а вчера готовила из макового молока). Нагрейте молоко, добавьте ложку смеси и хорошенько взбейте блендером или венчиком.

Шеф-бармен тагильского ресторана «Люди говорят» Григорий Панфилов поделился рецептом согревающего яблочно-клюквенного чая. Этот мощный витаминный и антиоксидантный напиток укрепляет иммунитет, помогает при простудах, улучшает пищеварение, выводит токсины, полезен для сосудов и сердца, а также благотворно влияет на мочевыделительную систему.

Чай яблочно-клюквенный

Ингредиенты на две порции:

Клюквенный морс 250 мл;

Яблочный сок 250 мл;

Чай сенча 4 г;

Корица 1 палочка;

Гвоздика 1 г;

Апельсин 10 г;

Лимон 5 г;

Сушёные яблоки 10 г.

Приготовление:

Все ингредиенты добавить в сотейник, поставить на медленный огонь. Как только п оявится малейшее кипение, выключить огонь и дать напитку настояться под крышкой еще 5 минут. Всё содержимое перелить в чайник, добавить сушёные яблоки.

Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» (t.me/legko_zanna) Жанна Коробейникова подготовила свои рецепты согревающих напитков. По её словам, эти напитки — синергия вкуса, пользы и новогоднего настроения. Это не просто способ согреться, а прекрасная возможность наполнить организм нутриентами, поддержать микробиом, повысить энергию и создать в ваших семьях новые волшебно-полезные новогодние ритуалы без тяжёлых последствий для организма. Каждый изэтих напитков — суперполезная альтернатива алкоголю и сладкой газировке.

«Новогодний Грог»

Пряный, согревающий, с глубиной вкуса, как у классического грога.

Ингредиенты на две порции:

500 мл крепкого чая (ассам, пуэр) или ройбуша;

Сок половины апельсина и его цедра;

Сок половины лимона;

2–3 ст.л. мёда или кленового сиропа;

4–5 гвоздик;

1 палочка корицы;

3–4 ломтика свежего имбиря;

Кружок апельсина и палочка корицы для подачи.

Приготовление:

В кастрюле смешайте чай, специи, цедру и имбирь. Доведите до кипения, убавьте огонь и томите без кипения 10 минут. Добавьте цитрусовые соки и мёд, прогрейте ещё 2 минуты. Процедите, разлейте по бокалам. Украсьте кружком апельсина.

«Свекольный латте» с розмарином

Детокс, поддержка печени и неземной цвет.

Ингредиенты на две порции:

1 небольшая свёкла (отварная или запечённая);

400 мл миндального молока;

1 ч.л. свежего розмарина (или ½ ч.л. сушёного);

1 ст.л. лимонного сока;

Щепотка морской соли;

1 ч.л. кокосового масла;

Чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Взбейте очищенную свёклу с миндальным молоком, розмарином и кокосовым маслом до гладкости. Перелейте в кастрюлю, добавьте соль и перец, нагрейте до горячего состояния. Снимите с огня, добавьте лимонный сок. Перелейте через сито для более гладкой текстуры.

«Банановое облачко» с кардамоном

Источник триптофана для спокойствия и релакса.

Ингредиенты на две порции:

1 спелый банан;

300 мл кокосового молока;

200 мл горячей воды;

1 ч.л. какао-порошка;

¼ ч.л. молотой гвоздики;

¼ ч.л. молотого кардамона;

Щепотка морской или гималайской розовой соли.

Приготовление:

Взбейте банан с кокосовым молоком и специями в блендере до однородности. Постепенно вливайте горячую воду, продолжая взбивать. Перелейте в кастрюлю, подогрейте, но не кипятите. Взбейте перед подачей.

Всех с наступающим Новым годом! Пусть грядущий год Лошади принесёт вам только радостные события, тепло и удачу, а главное — крепкое здоровье. Наслаждайтесь каждым глотком. Вкусного вечера!