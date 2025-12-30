Общество

Синергия вкуса, пользы и хорошего настроения. Шесть новогодних рецептов согревающих безалкогольных напитков от тагильских фуд-блогеров и шеф-бармена

Новый год уже близко. Чтобы согреться в новогоднюю ночь и в праздничные выходные, фуд-блогеры и шеф-бармен тагильского ресторана специально для читателей АН «Между строк» поделились рецептами полезных и согревающих безалкогольных напитков.

Автор блога о живой еде «Полезно — и точка!» (t.me/lenAvokado) Елена Полюгова рассказала о рецепте безалкогольного пунша. По её словам, этот согревающий коктейль создан для истинных ценителей цитрусовых напитков. Насыщенный вкус апельсинового сока с клюквой и специями создаст праздничную атмосферу и согреет вас даже самым холодным вечером.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безалкогольный пунш

Ингредиенты на две порции: 

  • апельсиновый сок свежевыжатый — 200 мл;
  • протёртая клюква с коричневым сахаром — 1 ч. л;
  • апельсины — 3-4 дольки;
  • корица — 1 палочка;
  • имбирь свежий — 2-3 пластика;
  • бадьян – 2-3 шт;
  • мускатный орех — щепотка или небольшой срез с цельного;
  • вода — 200 мл.

Приготовление:

  1. В кастрюлю выложить клюкву, предварительно толчённую с сахаром, залить водой и соком, добавить все остальные ингредиенты.
  2. Прогревать 5-10 минут, не доводя до кипения. Дать настояться минут 10.

Куркума-латте — любимый согревающий напиток Елены. По вкусу он нежный, пряный и полезный. Куркума полезна тем, что укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с воспалениями, а также улучшает пищеварение и обмен веществ, очищает печень и кровь, повышает настроение и снижает уровень стресса, делает кожу более чистой и сияющей. 

Куркума-латте

Ароматный, золотистый напиток — идеален для уютных вечеров. 

Ингредиенты:

  • Куркума — 1,5 ч. ложки;
  • Имбирь — 1,5 ч. ложки;
  • Корица — 1,5 ч. ложки;
  • Чёрный перец — ½ ч. ложки;
  • Молоко — 200 мл. 

Приготовление:

Смесь специй Елена делает заранее — её хватает примерно на 3-4 порции. 

  1. Добавить по чайной ложке на 200 мл любимого молока (в этот раз у меня фермерское козье, а вчера готовила из макового молока).
  2. Нагрейте молоко, добавьте ложку смеси и хорошенько взбейте блендером или венчиком. 

Шеф-бармен тагильского ресторана «Люди говорят» Григорий Панфилов поделился рецептом согревающего яблочно-клюквенного чая. Этот мощный витаминный и антиоксидантный напиток укрепляет иммунитет, помогает при простудах, улучшает пищеварение, выводит токсины, полезен для сосудов и сердца, а также благотворно влияет на мочевыделительную систему. 

Чай яблочно-клюквенный 

Ингредиенты на две порции:

  • Клюквенный морс 250 мл;
  • Яблочный сок 250 мл;
  • Чай сенча 4 г;
  • Корица 1 палочка;
  • Гвоздика 1 г;
  • Апельсин 10 г;
  • Лимон 5 г;
  • Сушёные яблоки 10 г.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты добавить в сотейник, поставить на медленный огонь. Как только появится малейшее кипение, выключить огонь и дать напитку настояться под крышкой еще 5 минут.
  2. Всё содержимое перелить в чайник, добавить сушёные яблоки.

Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» (t.me/legko_zanna) Жанна Коробейникова подготовила свои рецепты согревающих напитков. По её словам, эти напитки — синергия вкуса, пользы и новогоднего настроения. Это не просто способ согреться, а прекрасная возможность наполнить организм нутриентами, поддержать микробиом, повысить энергию и создать в ваших семьях новые волшебно-полезные новогодние ритуалы без тяжёлых последствий для организма. Каждый изэтих напитков — суперполезная альтернатива алкоголю и сладкой газировке. 

«Новогодний Грог» 

Пряный, согревающий, с глубиной вкуса, как у классического грога.

Ингредиенты на две порции:

  • 500 мл крепкого чая (ассам, пуэр) или ройбуша;
  • Сок половины апельсина и его цедра;
  • Сок половины лимона;
  • 2–3 ст.л. мёда или кленового сиропа;
  • 4–5 гвоздик;
  • 1 палочка корицы;
  • 3–4 ломтика свежего имбиря;
  • Кружок апельсина и палочка корицы для подачи. 

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте чай, специи, цедру и имбирь. 
  2. Доведите до кипения, убавьте огонь и томите без кипения 10 минут. 
  3. Добавьте цитрусовые соки и мёд, прогрейте ещё 2 минуты. 
  4. Процедите, разлейте по бокалам. Украсьте кружком апельсина.

«Свекольный латте» с розмарином

Детокс, поддержка печени и неземной цвет. 

Ингредиенты на две порции:

  • 1 небольшая свёкла (отварная или запечённая);
  • 400 мл миндального молока;
  • 1 ч.л. свежего розмарина (или ½ ч.л. сушёного);
  • 1 ст.л. лимонного сока;
  • Щепотка морской соли;
  • 1 ч.л. кокосового масла;
  • Чёрный перец по вкусу.

Приготовление: 

  1. Взбейте очищенную свёклу с миндальным молоком, розмарином и кокосовым маслом до гладкости. 
  2. Перелейте в кастрюлю, добавьте соль и перец, нагрейте до горячего состояния. 
  3. Снимите с огня, добавьте лимонный сок.
  4. Перелейте через сито для более гладкой текстуры.

«Банановое облачко» с кардамоном

Источник триптофана для спокойствия и релакса.

Ингредиенты на две порции:

  • 1 спелый банан;
  • 300 мл кокосового молока;
  • 200 мл горячей воды;
  • 1 ч.л. какао-порошка;
  • ¼ ч.л. молотой гвоздики;
  • ¼ ч.л. молотого кардамона;
  • Щепотка морской или гималайской розовой соли.

Приготовление: 

  1. Взбейте банан с кокосовым молоком и специями в блендере до однородности. 
  2. Постепенно вливайте горячую воду, продолжая взбивать.
  3. Перелейте в кастрюлю, подогрейте, но не кипятите. Взбейте перед подачей.

Всех с наступающим Новым годом! Пусть грядущий год Лошади принесёт вам только радостные события, тепло и удачу, а главное — крепкое здоровье. Наслаждайтесь каждым глотком. Вкусного вечера!

Фото: 
предоставлено Еленой Полюговой, Жанной Коробейниковой, рестораном «Люди говорят»
