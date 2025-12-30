Синергия вкуса, пользы и хорошего настроения. Шесть новогодних рецептов согревающих безалкогольных напитков от тагильских фуд-блогеров и шеф-бармена

Новый год уже близко. Чтобы согреться в новогоднюю ночь и в праздничные выходные, фуд-блогеры и шеф-бармен тагильского ресторана специально для читателей АН «Между строк» поделились рецептами полезных и согревающих безалкогольных напитков.
Автор блога о живой еде «Полезно — и точка!» (t.me/lenAvokado) Елена Полюгова рассказала о рецепте безалкогольного пунша. По её словам, этот согревающий коктейль создан для истинных ценителей цитрусовых напитков. Насыщенный вкус апельсинового сока с клюквой и специями создаст праздничную атмосферу и согреет вас даже самым холодным вечером.
Безалкогольный пунш
Ингредиенты на две порции:
- апельсиновый сок свежевыжатый — 200 мл;
- протёртая клюква с коричневым сахаром — 1 ч. л;
- апельсины — 3-4 дольки;
- корица — 1 палочка;
- имбирь свежий — 2-3 пластика;
- бадьян – 2-3 шт;
- мускатный орех — щепотка или небольшой срез с цельного;
- вода — 200 мл.
Приготовление:
- В кастрюлю выложить клюкву, предварительно толчённую с сахаром, залить водой и соком, добавить все остальные ингредиенты.
- Прогревать 5-10 минут, не доводя до кипения. Дать настояться минут 10.
Куркума-латте — любимый согревающий напиток Елены. По вкусу он нежный, пряный и полезный. Куркума полезна тем, что укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с воспалениями, а также улучшает пищеварение и обмен веществ, очищает печень и кровь, повышает настроение и снижает уровень стресса, делает кожу более чистой и сияющей.
Куркума-латте
Ароматный, золотистый напиток — идеален для уютных вечеров.
Ингредиенты:
- Куркума — 1,5 ч. ложки;
- Имбирь — 1,5 ч. ложки;
- Корица — 1,5 ч. ложки;
- Чёрный перец — ½ ч. ложки;
- Молоко — 200 мл.
Приготовление:
Смесь специй Елена делает заранее — её хватает примерно на 3-4 порции.
- Добавить по чайной ложке на 200 мл любимого молока (в этот раз у меня фермерское козье, а вчера готовила из макового молока).
- Нагрейте молоко, добавьте ложку смеси и хорошенько взбейте блендером или венчиком.
Шеф-бармен тагильского ресторана «Люди говорят» Григорий Панфилов поделился рецептом согревающего яблочно-клюквенного чая. Этот мощный витаминный и антиоксидантный напиток укрепляет иммунитет, помогает при простудах, улучшает пищеварение, выводит токсины, полезен для сосудов и сердца, а также благотворно влияет на мочевыделительную систему.
Чай яблочно-клюквенный
Ингредиенты на две порции:
- Клюквенный морс 250 мл;
- Яблочный сок 250 мл;
- Чай сенча 4 г;
- Корица 1 палочка;
- Гвоздика 1 г;
- Апельсин 10 г;
- Лимон 5 г;
- Сушёные яблоки 10 г.
Приготовление:
- Все ингредиенты добавить в сотейник, поставить на медленный огонь. Как только появится малейшее кипение, выключить огонь и дать напитку настояться под крышкой еще 5 минут.
- Всё содержимое перелить в чайник, добавить сушёные яблоки.
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» (t.me/legko_zanna) Жанна Коробейникова подготовила свои рецепты согревающих напитков. По её словам, эти напитки — синергия вкуса, пользы и новогоднего настроения. Это не просто способ согреться, а прекрасная возможность наполнить организм нутриентами, поддержать микробиом, повысить энергию и создать в ваших семьях новые волшебно-полезные новогодние ритуалы без тяжёлых последствий для организма. Каждый изэтих напитков — суперполезная альтернатива алкоголю и сладкой газировке.
«Новогодний Грог»
Пряный, согревающий, с глубиной вкуса, как у классического грога.
Ингредиенты на две порции:
- 500 мл крепкого чая (ассам, пуэр) или ройбуша;
- Сок половины апельсина и его цедра;
- Сок половины лимона;
- 2–3 ст.л. мёда или кленового сиропа;
- 4–5 гвоздик;
- 1 палочка корицы;
- 3–4 ломтика свежего имбиря;
- Кружок апельсина и палочка корицы для подачи.
Приготовление:
- В кастрюле смешайте чай, специи, цедру и имбирь.
- Доведите до кипения, убавьте огонь и томите без кипения 10 минут.
- Добавьте цитрусовые соки и мёд, прогрейте ещё 2 минуты.
- Процедите, разлейте по бокалам. Украсьте кружком апельсина.
«Свекольный латте» с розмарином
Детокс, поддержка печени и неземной цвет.
Ингредиенты на две порции:
- 1 небольшая свёкла (отварная или запечённая);
- 400 мл миндального молока;
- 1 ч.л. свежего розмарина (или ½ ч.л. сушёного);
- 1 ст.л. лимонного сока;
- Щепотка морской соли;
- 1 ч.л. кокосового масла;
- Чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
- Взбейте очищенную свёклу с миндальным молоком, розмарином и кокосовым маслом до гладкости.
- Перелейте в кастрюлю, добавьте соль и перец, нагрейте до горячего состояния.
- Снимите с огня, добавьте лимонный сок.
- Перелейте через сито для более гладкой текстуры.
«Банановое облачко» с кардамоном
Источник триптофана для спокойствия и релакса.
Ингредиенты на две порции:
- 1 спелый банан;
- 300 мл кокосового молока;
- 200 мл горячей воды;
- 1 ч.л. какао-порошка;
- ¼ ч.л. молотой гвоздики;
- ¼ ч.л. молотого кардамона;
- Щепотка морской или гималайской розовой соли.
Приготовление:
- Взбейте банан с кокосовым молоком и специями в блендере до однородности.
- Постепенно вливайте горячую воду, продолжая взбивать.
- Перелейте в кастрюлю, подогрейте, но не кипятите. Взбейте перед подачей.
Всех с наступающим Новым годом! Пусть грядущий год Лошади принесёт вам только радостные события, тепло и удачу, а главное — крепкое здоровье. Наслаждайтесь каждым глотком. Вкусного вечера!