В центре Нижнего Тагила вандалы уронили светофор с дорожным знаком

Сегодня, 29 декабря, в Нижнем Тагиле на проспекте Мира неизвестные уронили дорожный знак вместе с установленным на нём светофором.

На перекрёстке проспекта Мира и улицы Газетной тагильчане обнаружили вырванный из асфальта светофор со знаком дорожного перехода, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Получить оперативный комментарий от Госавтоинспекции Нижнего Тагила об обстоятельствах произошедшего АН «Между строк» на момент публикации не удалось.

Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, специалисты МБУ «Центр организации дорожного движения» уже установили знак на место.