Очередное ЧП из-за не закрытого канализационного люка произошло на Вагонке. На этот раз в колодец провалилась школьница

В Нижнем Тагиле на Вагонке произошло очередное ЧП из-за не закрытого канализационного люка. На этот раз 17-летняя девушка упала в открытый колодец по дороге в школу утром 26 декабря.

Несчастный случай произошёл возле дома № 37 по улице Орджоникидзе. Выбраться из колодца пострадавшей помогли прохожие. Потом её отвезли в больницу для обследования, врачи диагностировали ушиб правой голени. Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.



Напомним, в июле 2024 года на Вагонке, на улице Зари, произошло два ДТП на одном участке дороги. Оба происшествия случились из-за не закрытого канализационного люка. В результате аварий пострадали автомобили Nissan и ВАЗ. Водители подсчитали ущерб и обратились в суд.

Ранее, тоже на Вагонке из-за открытого колодца «Водоканала-НТ» пострадала пожилая женщина. Происшествие произошло на улице Ильича рядом с домом № 27. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на открытый колодец в различные инстанции, но на их обращения никто не реагировал. Чтобы как-то обозначить опасное место, тагильчане заменили отсутствующую крышку люка деревянным поддоном, однако он не уберёг пострадавшую от падения. Женщине была оказана медицинская помощь.