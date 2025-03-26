«УБТ-Сервис» должен выплатить более 100 тысяч рублей из-за открытого на дороге колодца

В июле 2024 года на улице Зари в Нижнем Тагиле произошло два ДТП на одном участке дороги. Оба происшествия случились из-за не закрытого канализационного люка. В результате аварий пострадали автомобили Nissan и ВАЗ. Водители подсчитали ущерб и обратились с иском в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Изначально взыскать ущерб пострадавшие планировали с администрации Нижнего Тагила. Ущерб владелец отечественного автомобиля оценил почти в 32 тысячи рублей, а водитель Nissan — в 107 тысяч рублей. В ходе судебных разбирательств суд установил, что ответчиком является ООО «УБТ-Сервис». Именно эта организация ремонтировала участок дороги, где произошли два ДТП. Исковые требования были удовлетворены в полном объёме.

ООО «УБТ-Сервис» обжаловало решение в суде апелляционной инстанции. По мнению сотрудников дорожной компании, владельцы пострадавших автомобилей проявили невнимательность, поэтому ответственность за ДТП нужно разделить.

«Суд отметил, что из фотографий, сделанных как самими истцами сразу после ДТП, так и ответчиком, видны знаки “Дорожные работы”, “Прочие опасности”, “Ограничение максимальной скорости 40 км/ч”, которые предупреждают водителей о возможных опасностях. Однако водители знаки проигнорировали, скорость не снизили. Суд апелляционной инстанции распределил степень вины в ДТП в размере 80% за ООО “УБТ-Сервис” и 20% — за истцами. Свердловский областной суд изменил решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила, уменьшив взысканные в пользу истцов суммы ущерба: в пользу владельца Nissan — до 85 504 рублей, в пользу владельца ВАЗ — до 25 395 рублей. В остальной части решение оставлено без изменений», — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.