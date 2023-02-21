На Вагонке из-за открытого люка «Водоканала-НТ» пострадала пожилая женщина. Коммунальщики винят во всём дорожников 

В Нижнем Тагиле на Вагонке из-за открытого колодца «Водоканала-НТ» пострадала пожилая женщина. Происшествие произошло на улице Ильича рядом с домом № 27. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на открытый колодец в различные инстанции, но на их обращения никто не реагировал. Чтобы как-то обозначить опасное место, тагильчане заменили отсутствующую крышку люка деревянным поддоном, однако он не уберёг пострадавшую от падения. После случившегося женщине была оказана скорая медицинская помощь, рассказали в сообществе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

«Пару недель назад на улице Ильича у дома № 27 кто-то украл люк от колодца. Местные жители своими силами прикрыли образовавшуюся дыру, как смогли, деревянный поддоном. Но место у нас во дворе дома довольно оживлённое, поэтому фуры, подъезжающие к расположенной у нас “Монетке”, постоянно сдвигают этот поддон. А вчера случилось то, чего мы все так боялись. Выглянув в окно, я увидела, как рядом с колодцем упала пожилая женщина. А ведь по этой же дороге в школу ходят маленькие дети. Провалиться в этот опасный люк может любой: хоть взрослый, хоть ребёнок, хоть животное», — рассказала очевидица паблику «Инцидент Нижний Тагил».

АН «Между строк» в пресс-службе «Водоканала-НТ» пояснили, что колодец был закрыт оперативно после поступления заявки, в тот же день, добавив, что люк мог пропасть после уборки снега фронтальным погрузчиком.

«Заявка в диспетчерскую ООО “Водоканал-НТ” поступила 20 февраля в 13:58. На место сразу приехала аварийная бригада, чтобы установить собственника колодца. Затем сотрудники накрыли колодец щитом и уехали за люком. После того как работники взяли крышку люка, они вернулись обратно на место и оперативно закрыли колодец в этот же день. Отметим, что аварийные бригады люки с собой в машине не возят. Вероятнее всего, люк пропал после уборки снега фронтальным погрузчиком, который чистил заезд для большегрузов магазина “Монетка” по адресу Ильича, 29. Такое происходит нередко, после уборки снега многие люки колодцев повреждаются, а дорожные службы об их порче не сообщают, чтобы не восстанавливать за свой счёт», — рассказали в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».

По факту происшествия прокуратурой Дзержинского района организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующих содержание инженерно-коммунальных сетей, обеспечение их безопасности, правила содержания территории между многоквартирными домами. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям коммунальных служб и органов местного самоуправления. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящее время в Нижнем Тагиле вновь обострилась проблема пропажи крышек канализационных люков. Если вы увидели открытый люк, сообщите об этом в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Водоканал-НТ» по телефону: +7 (3435) 23-07-00 (круглосуточно) или напишите на сайте «Водоканала-НТ». Можно уведомить об открытом колодце через виджет «Открытый колодец» в официальной группе ООО «Водоканал-НТ» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото и точный адрес открытого колодца. Об открытом колодце также можно сообщить: в диспетчерскую службу муниципалитета по телефону: +7 (3435) 25-78-92, в управляющую компанию, по телефону дежурной части МУ МВД России «Нижнетагильское» +7 (3435) 47-70-02 и телефону дежурной части ГИБДД +7 (3435) 97-70-01.