Прокуратура не стала обжаловать «чрезмерно мягкий» приговор осуждённому за взятку бывшему министру ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, несмотря на требование антикоррупционного комитета

Приговор осуждённому за взятку бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову вступил в законную силу, сообщает 66.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

Прокуратура не стала обжаловать решение суда, несмотря на требование вынести более суровое решение в отношении Смирнова со стороны регионального антикоррупционного комитета.

Ранее антикоррупционный комитет по Свердловской области направил официальное обращение прокурору региона Борису Крылову по поводу приговора Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга бывшему министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николаю Смирнову. В письме борцы с коррупцией назвали решение суда «чрезмерно мягким».

Ранее, по решению суда Смирнов был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, со штрафом в 4,4 млн рублей, конфискацией средств и лишением права занимать должности на 5 лет. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке.