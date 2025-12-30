В Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие ледового городка на Театральной площади

Накануне в Нижнем Тагиле зажглась главная городская ёлка и состоялось торжественное открытие ледового городка на Театральной площади. Событие стало настоящим праздником, объединившим горожан в преддверии Нового года.

На территории были обеспечены меры безопасности: для того,чтобы попасть к сцене тагильчане проходили через рамку металлодетектора. Праздничное настроение гостям подарили артисты Дворца культуры «Юбилейный», подготовившие яркую концертную программу с песнями и танцами. Она была посвящена Новому году и сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» (6+), мотивы которой легли в основу оформления ледового городка в этом году. Также перед гостями праздника появились Дед Мороз и Снегурочка, которые зажгли огни на главной городской ёлке.

Самых активных участников праздника символ наступающего года — Лошадка — порадовала подарками. В числе призов были ледянки и тюбинги.

На площади разместились ледяные скульптуры главных героев сказки: Элли, Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Дополняют пространство и другие тематические объекты: масштабная композиция «Изумрудный город» с башнями и лабиринтами, а также четыре скульптуры «Перевоплощения Гудвина», которые показывают его в различных образах — от головы на троне до русалки и чудовища. Для любителей катания построены несколько горок.

В этом году авторы проекта отказались от большого катка, который ранее заливался на проспекте Строителей. Вместо этого у кинотеатра «Родина» появилась традиционная ледовая площадка.

Напомним, на строительство ледового городка планировали выделить до 15,6 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше, чем в предыдущем году. Проект праздничного пространства разработан компанией «УралСтрой-НТ», которая занималась строительством городка в 2024 году.