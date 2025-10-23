На новогодний ледовый городок в Нижнем Тагиле потратят 15,6 млн рублей

Тематикой новогоднего городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле станет сказочная повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» (6+). На его строительство планируется выделить до 15,6 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше, чем в предыдущем году. Проект праздничного пространства разработан компанией «УралСтрой-НТ», которая занималась строительством городка в 2024 году.

В этот раз авторы проекта отказались от большого катка, который ранее заливали на проспекте Строителей. Вместо этого у кинотеатра «Родина» появится традиционная прямоугольная ледовая площадка размером 25 на 30 метров.

Центральным элементом композиции по-прежнему останется 18-метровая ель со световым шатром. Вокруг неё будут установлены ледяные скульптуры главных героев сказки: Элли, Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Ограждение со стороны проспекта Ленина будет выполнено в виде дороги из жёлтого кирпича. Кроме того, на площади будут размещены другие тематические объекты: масштабная композиция «Изумрудный город» с башнями и лабиринтами, а также четыре скульптуры «Перевоплощения Гудвина», которые покажут его в различных образах — от головы на троне до русалки и чудовища.

Особое внимание в проекте уделено игровым зонам. Для любителей катания будут построены несколько горок: самая высокая, трёхметровая, будет совмещена со сценой, а в комплексах «Мост» и «Комплекс из башен» будут оборудованы скаты высотой 2-2,5 метра. Для самых маленьких посетителей предусмотрен отдельный комплекс «Летучие обезьяны», включающий семь небольших спусков, и метровая горка у входа.

Всего на строительство ледового городка будет использовано более 650 кубометров льда и снега. Открытие городка для посетителей запланировано на конец декабря, пишет v-tagile.ru.