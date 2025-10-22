Телефонные мошенники чаще стали представлять сотрудниками военкоматов

Служба кибербезопасности Сбера фиксирует новую волну мошеннической схемы — россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи с проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель — выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги.

В первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой в электронном реестре воинского учёта. Такой предлог используется, так как в 2025 году осенняя призывная кампания проводится в том числе с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета» — вход в сервис осуществляется через Госуслуги.

По второй легенде мошенники сообщают родственникам погибших в СВО о посмертном награждении военнослужащего. Под предлогом записи в электронную очередь также выманивают код из СМС.

После получения кода злоумышленники, под предлогом взлома аккаунта, запугивают жертву, в том числе уголовной ответственностью за противоправную деятельность и финансирование ВСУ. Затем мошенники убеждают перевести средства на якобы «безопасный» счёт или «специальный», чтобы избежать преследования.

«Некоторые мошеннические легенды используются сезонно или опираются на новостную повестку. Сейчас идёт осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка ― легенда. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из СМС или срочно совершить перевод денег ― это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор», — поясняет заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.