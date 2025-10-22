В Нижнем Тагиле суд вернул прокурору дело бывшего начальника автотранспортного хозяйства городской полиции о взятке и превышении должностных полномочий

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения автотранспортного обеспечения МУ МВД России «Нижнетагильское» Андрея Бызова и его знакомого Черемных А.

По данным предварительного следствия, Бызов, действуя через посредника Черемных, получил взятку в размере 280 тысяч рублей от гражданина Д. за предоставление в пользование помещения малярного цеха с сушильной камерой, расположенного на территории отделения автотранспортного обеспечения.

Бызов обвиняется в получении взятки в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов государства. Действия Бызова квалифицированы по пунктам «в» ч. 5 ст. 290 и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Черемных, в свою очередь, обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере, что предусмотрено пунктом «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

«В ходе судебного разбирательства судья пришёл к выводу, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства. В связи с неопределенностью предъявленного лицам обвинения, суд лишён возможности провести судебное разбирательство и вынести по делу законное и справедливое итоговое решение», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда.

Постановлением суда уголовное дело возвращено прокурору Тагилстроевского района для устранений препятствий его рассмотрения судом.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.