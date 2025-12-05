Стали известны подробности уличной драки в Нижнем Тагиле, в которой пострадала девушка-полицейский

В прокуратуре Свердловской области рассказали подробности инцидента, который произошёл 28 сентября возле караоке-бара на улице Черных.

По данным следствия, утром 28 сентября 21-летняя девушка-инспектор ДПС, находясь на служебном автомобиле, вместе с коллегой патрулировала улицы Нижнего Тагила. Проезжая мимо караоке-бара на улице Черных, они заметили, что группа людей в состоянии алкогольного опьянения устроила массовую драку.

Когда сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, один из участников драки схватил инспектора за рукав форменной одежды и толкнул её в плечо, причинив физическую боль

Её напарник поспешил на помощь коллеге и попытался пресечь драку. Однако обвиняемый, 26-летний местный житель Адилов Р.А.о., умышленно нанёс ему множественные удары руками по голове и корпусу, в результате чего полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму.

«Рядом с баром оказался знакомый полицейских. Выполняя общественный долг по оказанию помощи лицу, пострадавшему в результате преступления, мужчина подошёл к лежащему на земле сотруднику полиции и стал помогать ему подняться. И в этот момент он подвергся нападению со стороны обвиняемого. Последний, действуя из хулиганских побуждений, умышленно нанёс потерпевшему множественные удары руками по голове и корпусу», — рассказали в надзорном ведомстве.

От действий нападавшего потерпевшему причинены, многочисленные повреждения, в том числе закрытый оскольчатый перелом костей носа со смещением, который согласно заключению эксперта квалифицируется как причинивший средней тяжести вред здоровью. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти), пп. «б», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, из хулиганских побуждений).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Напомним, жильцы дома № 42 на улице Черных жаловались на регулярное нарушение тишины и общественного порядка посетителями караоке-бара по соседству. По словам местных жителей, гости увеселительного заведения часто дерутся между собой и справляют нужду прямо на улице возле здания.



