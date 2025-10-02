«Мы уже не помним, когда спокойно спали». В Нижнем Тагиле регулярные пьяные разборки посетителей караоке-бара на улице Черных мешают жителям соседних домов (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 42 на улице Черных уже несколько месяцев бьют тревогу из-за непрекращающихся нарушений тишины и общественного порядка посетителями караоке-бара по соседству. По словам местных жителей, заведение работает всю ночь, и оттуда регулярно доносятся громкая музыка и шум, а посетители дерутся и справляют нужду прямо на улице возле бара.

«Гости заведения постоянно выходят курить на улицу, так как в заведении нет места для курения. Все очень громко ругаются, дерутся, никакого покоя ночью, спать невозможно также почему-то они справляют нужду тоже на улице! Когда ночью открывают входные двери, громко играет музыка! Утром, когда закрывают заведение, вся эта толпа пьяных стоит и орёт, мочится, блюёт , матерится, а рядом садик и недалеко школа. Дети идут и боятся, что пьяные дяди тут дерутся! Помогите решить проблему! Мы уже не помним, когда спокойно спали», — написали жильцы дома в обращении в полицию (имеется в распоряжении редакции).

Жильцы неоднократно обращались в полицию, однако по итогам проверок участковый уполномоченный полиции дважды вынес постановление об отказе в возбуждении дела об административных правонарушениях, сославшись на отсутствие события или состава правонарушения. В связи с этим жильцы обратились в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила, которая, изучив материалы, установила, что при вынесении решений были допущены нарушения.

«По фактам выявленных нарушений действующего законодательства имеются основания для принятия мер прокурорского реагирования (ст. 24 ФЗ “О прокуратуре РФ”) — внесение представления в адрес врио начальника ОП № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское” для устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — говорится в решении прокуратуры (имеется в распоряжении редакции).

Один из жильцов дома рассказал АН «Между строк», что в полиции обещали поставить патрульный автомобиль с сотрудниками, чтобы следить за соблюдением порядка возле заведения, однако обещание в итоге выполнено не было.

«Заведение открылось около года назад, и в течение всего года мы мучаемся. Ещё машины съезжаются, музыка орёт, начинают сигналить, газовать, круги крутить прямо на дороге. Сначала хотя бы во время рабочей недели было спокойнее, сейчас уже и в будние дни шумят. Летом в жару окна было не открыть из-за них. По утрам с детьми все идут и смотрят на это. Куда это годится?» — говорит мужчина.

В качестве доказательств жильцы дома предоставили в распоряжение редакции несколько видеозаписей, на которых видно, как посетители бара активно выясняют взаимоотношения, мешая спокойной жизни жильцов соседних домов и простых прохожих. Рекомендуем досмотреть видео до конца.