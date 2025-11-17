Всё как дома. Предпринимательница из Нижнего Тагила Татьяна Вяльцина создала и успешно развивает производство и магазин натуральных продуктов

В Нижнем Тагиле работает магазин натуральных продуктов «Территория фермы», по адресу: Тагилстроевская, 6, на базе которого действует производство полуфабрикатов, салатов, выпечки, кондитерских изделий, копчёной продукции и маринованного мяса. В рамках совместного проекта Агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы посетили предприятие и поговорили с его владелицей Татьяной Вяльциной о том, как появился их бизнес, как удаётся конкурировать с крупными сетями и многом другом.

«По профессии я инженер-технолог мясного производства. Десять лет проработала на мясокомбинате в Челябинске, где занимала должность главного технолога. После переезда в Нижний Тагил столкнулась с тем, что здесь просто нет мясокомбината. Во время декретного отпуска я потихоньку начала лепить пельмени, разместила первое объявление на онлайн-платформе, и именно с этого всё началось. Изначально магазина в проекте не было — мы планировали открыть только производственный цех, чтобы делать качественные полуфабрикаты, и с этой продукцией хотели выходить в магазины города. Но столкнулись с тем, что нас туда не приняли, потому что у них были критерии входа, прежде всего по себестоимости. Тогда мы решили открыть собственный магазинчик при производстве. Первый находился на улице Фестивальной. Мы проработали там с октября 2019 года около двух лет, но потом начался длительный ремонт дороги, поменяли схему движения и светофоры — подъехать к магазину стало почти невозможно. Трафик упал, и стало понятно, что нужно переезжать. Нашли помещение, которое уже достаточно давно простаивало. Честно говоря, боялись сюда переезжать, но, когда заехали, поняли, что не ошиблись. Здесь мы сохранили тот же формат: производство и магазин под одной крышей», — рассказывает Татьяна Вяльцина.

Первые трудности у «Территории фермы» возникли при начале работы с фермерами: они не доверяли новому формату и привыкли продавать продукцию «со двора». Предложение участвовать в проекте и поставлять товары в магазин многих пугало, ведь это требовало выхода на новый уровень и увеличения объёмов производства. Команда должна была гарантировать, что, если фермеры нарастят объёмы, продукцию действительно будут стабильно забирать, чтобы у них не осталось излишков. На это ушло около двух лет.

Сначала фермеров искали через объявления на онлайн-платформе. Со временем к ним стали обращаться сами производители, уже готовые к сотрудничеству, оформлению документов и переходу к легальному производству.

«Наша уникальность в том, что мы не используем никаких искусственных добавок в производстве. Всё как дома. Такой у нас формат — от салатов и тортов до полуфабрикатов, всё по-домашнему. Если брать, например, наши кондитерские изделия, мы не используем дорогую упаковку и сложные декоры. По мясным полуфабрикатам у нас тоже принципиально только охлажденное мясо. Говядина, свинина, курочка – всё свежее, без заморозки. Какой бы соблазн ни был приобрести замороженное мясо подешевле, мы принципиально на это не идём», — делится предпринимательница.

Ассортимент «Территории фермы» формируется преимущественно по запросам покупателей. Производство начиналось с пельменей, но интерес клиентов постепенно привёл к расширению линейки, и позже появились собственные цехи — салатный и кондитерский. Сейчас магазин выпускает полуфабрикаты: пельмени, котлеты, люля-кебаб и колбаски для жарки, а также салаты, выпечку и кондитерские изделия. Ещё магазин активно развивает производство копчёной продукции: вырезки, грудинки, ветчины из индейки и куриной колбасы. А в витрине для охлаждённой продукции представлено маринованное мясо. Недавно предпринимательница приобрела подовую печь, и после обучения команда планирует выпускать бездрожжевой белый и чёрный хлеб.

«Тортики и выпечка у нас появились после переезда — просто потому, что рядом детская поликлиника и школы, и возник спрос. А началось всё с того, что мы просто выпекали хлеб для сухарей, которые использовали в своих полуфабрикатах. То есть делали котлеты — и для них сами выпекали хлеб. Постепенно хлеб стал появляться и на витрине. Потом добавилась сосиска в тесте, потом беляш. И в результате у нас появилась полноценная витрина с выпечкой. С тортами история похожая. Кто-то из покупателей попросил сделать “Муравейник”, потом добавили “Медовик” — и так появилось два торта. Всё тогда выпекали в обычной домашней духовке, даже пирожки. Очередь к ней стояла: кому-то хлеб нужен, кому-то пирожки, кому-то торт. Постепенно появилась большая печка, и мы разделились по цехам. Формат домашней выпечки — в топе продаж. Трубочки с варёной сгущёнкой, орешки, сосиски в тесте — всё это наши хиты. Они перекрыли по продажам даже витрину с шашлыком, пельменями и рыбой», — говорит Татьяна.

Спрос у покупателей зависит от сезона. Летом больше берут шашлык, а в салатах меняется лишь приоритет: если раньше лидировала окрошка, то сейчас — оливье или столичный. При этом количество чеков и средний чек остаются примерно на одном уровне. Всплески продаж приходятся на праздники. К ним команда готовится заранее: уже в ноябре началась активная проработка и составление новогоднего меню.

«Покупателя найти было несложно — мы, видимо, попали в волну, когда люди уже ждали этого. Какая-то внутренняя потребность у покупателей была. Они, видимо, уже всё в сетевых магазинах перепробовали, а дома не каждый готов тратить своё время: лепить пельмени, котлеты делать. Иногда покупатели говорят: “У вас такие котлеты, у меня дома такие не получаются!”. У нас есть свои секретики. Мы долго и упорно к этому шли — всё тестируем на своих домашних, на детях: если им нравится, то, как правило, и покупателю тоже это заходит. Каждую партию пельменей, например, мы обязательно дегустируем. Хотя рецептура уже отточена, мы всё равно пробуем, чтобы уже гарантированно знать, какой продукт выйдет в продажу. У нас есть и уникальные рецепты, которые мы наработали со временем. Например, секреты есть при приготовлении котлет и теста. Они пришли с опытом, временем и с желанием делать качественный продукт», — делится Татьяна.

Она отмечает, что вопрос выхода в крупные сети остаётся сложным. Чтобы работать с ними, нужно полноценное промышленное производство, а у предприятия значительная часть процессов ручная, что повышает себестоимость. Поэтому конечная цена может быть высокой. Также они готовы выполнять стандарты качества, но нет гарантий, что продукт дойдёт до покупателя в идеальном виде. Именно такие соображения стали причиной отказа от сетевого формата, хотя запросы из Екатеринбурга поступали и их приглашали к сотрудничеству.

По её словам, некоторое время они поставляли продукцию в екатеринбургские магазины сами, со своими холодильниками, но позже вынуждены были сократить количество точек до двух, чтобы обеспечить полноценное снабжение собственного магазина.

«Мы хотим расти и завоёвывать рынок. Сейчас нам надо сделать большой прыжок — иначе просто не выжить в нынешних условиях. С последними изменениями в налоговой системе работать с нашей небольшой рентабельностью очень сложно. Выжить можно только за счёт объёмов. Ранее мы наращивали их и уменьшали рентабельность, чтобы сделать продукт доступным. Но, как оказалось, большие объёмы — это не всегда спасение. Вместе с ростом пришла и налоговая нагрузка. Мы уже попали в эту категорию, и теперь, чтобы выдержать, нам необходимо развиваться дальше. Нам нужно открыть ещё как минимум один магазин с таким же форматом. Потому что, если мы останемся в текущем положении и не будем повышать цены, мы просто не справимся», — считает Татьяна Вяльцина.

