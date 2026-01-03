Увеселительные заведения Нижнего Тагила. Часть 4

После того как в 1980 году мост через реку Тагил соединил улицы Космонавтов и Победы, жители Выи, желающие провести вечер в увеселительном заведении, могли проехать на трамвае на Красный Камень и посетить либо ресторан «Заря», находившийся на первом этаже жилого дома № 121 по улице Пархоменко, либо кафе «Ласточка», расположенное между домами № 47к2 и № 47а по улице Победы. Ни то, ни другое заведение ничем особым не выделялись, если не считать того, что находились не в самом спокойном районе, соседствуя с рабочими общагами, и по вечерам там то и дело вспыхивали потасовки между теми, кто культурно отдохнул и теми, у которых не хватало на этот самый культурный отдых. В период становления кооперативного движения оба кафе развернули отчаянную борьбу за клиента, но в итоге оба заведения закрылись.

«Заря» и «Ласточка» были не единственными увеселительными заведениями в Тагилстроевском районе. Очень приличное кафе работало во Дворце культуры металлургов, неплохой ресторан ждал посетителей в гостинице «Металлург». Но они пользовались спросом только у жителей окрестных улиц. Жителям Выи и центра города, а тем более Вагонки добираться до них было довольно далеко. Ещё хуже обстояло дело с возвращением: поздним вечером на Тагилстрое было проблематично даже поймать такси.

Долгое время неважно обстояли дела с кафе и ресторанами и в Дзержинском районе. Единственным заведением такого рода на Вагонке долгое время был ресторан на улице Тельмана, который располагался напротив школы № 7. Кроме него в режиме кафе вечерами работал ещё буфет в клубе УМС. После войны Дзержинский райисполком, райком партии и руководство «Уралвагонзавода» сделали акцент на развитии сети общепита в районе. К 1970 году на Вагонке уже работало почти 150 предприятий общепита, в том числе 2 цеха полуфабрикатов, 7 кулинарий, 2 блинных, кондитерская, ресторан и кафе. И если в Ленинском и Тагилстроевском районе жители боролись за закрытие некоторых кафе, то вагоностроители не переставали засыпать райисполком просьбами открыть на Вагонке больше заведений такого рода.

Старейшим «учреждением общепита I категории» Дзержинского района было кафе «Снежинка», которое располагалось на первом этаже дома № 13 по улице Сталина (пр-т Вагоностроителей). Правда, первое время это тоже была столовая, но по мере застройки чётной стороны улицы стало понятно, что без кафе или ресторана в таком густонаселённом районе не обойтись.

Дом № 13 по улице Сталина (пр. Вагоностроителей) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Prospekt-Vagonostroitelej-dom-13..jpg)

Свои золотые годы «Снежинка» переживала в 70–80-х годах прошлого века. Днём в кафе кормили всех желающих. Причём цены здесь были очень демократичными: обед из трёх блюд — суп, котлета с гарниром и компот тянули на 75–80 копеек. С 18:00 «Снежинка» начинала работать в режиме кафе. Зал вмещал от двенадцати до четырнадцати столиков, за которыми при желании могли уместиться до 70 человек. Кухня здесь была проста, но блюда были очень вкусными. Винная карта включала традиционные для ресторанов и кафе водку, шампанское, 2–3 наименования сухих вин, 5–6 наименований вин креплёных и коньяк.

Весной, летом и ранней осенью курить в «Снежинке» не разрешали. Любителям подымить после рюмки-другой предлагалось выйти на огороженную площадку, где были установлены пепельницы и урны. Эта площадка и дала первое народное название кафе — «Веранда». Другое прозвище у кафе появилось в конце 70-х — «Сугроб». Причём это название появилось из-за настоящего сугроба, который каждую зиму вырастал на огороженной площадке со стороны улицы Бажова.

Единственный недостаток «Снежинки» заключался в том, что в зале практически не было места для танцев. Хотя в кафе имелась площадка для эстрадного ансамбля и даже примитивное световое оформление.

В 1983 году администрация «Снежинки» решила пойти в ногу со временем и привлечь молодых посетителей модной в те времена дискотекой. Для этого была куплена дискотечная консоль Unitra и открыты две ставки «музыкальных оформителей». Основу контингента посетителей кафе составляли преподаватели школ и ПТУ, инженерно-технические работники УВЗ, работники ДК культуры. Кафе закрылось вскоре после введения горбачёвского сухого закона. Но в 90-е в этом здании открылось и несколько лет успешно работало кафе «Форум». Сейчас там располагается отделение одного из коммерческих банков.

Бывшая «Снежинка» (фото Дмитрия Макеева, 2013 г. / с разрешения автора)

В 90-е же оригинальная вывеска с кафе «Снежинка» появилась на здании по адресу Ленинградский проспект д. 31а, где открылось кафе-бар, но заведение быстро приобрело славу «гадюшника» и через несколько лет бесславно закрылось, а под вывеской было открыто некое подобие торгового центра.

Вторым «злачным местом» Вагонки стал ресторан «Урал» (улица Энтузиастов, д. 10). Правда, ресторанного в нём было немного. Так же, как короля делает его свита, также репутацию любому кафе или ресторану во многом делают его посетители. Это заведение не спасли ни хорошая кухня, ни профессиональное музыкальное сопровождение. К началу 80-х годов репутация «Урала» была неважной, публика туда ходила, мягко скажем, не из числа городской элиты. У молодёжи Дзержинского района он не котировался. За годы своего существования «Урал» имел не одно народное прозвище, но самым забавным и непонятным для неместных было «Полмента». Виновником его появления стал старший сержант патрульно-постовой службы очень маленького роста, который повадился дежурить возле «Урала» перед закрытием, задерживая сильно выпивших завсегдатаев «под протокол».

Во второй половине 70-х годов на Вагонке появилось ещё одно кафе, получившее название «Кедр». Оно открылось на первом этаже дома № 52 по улице Зари, а названо было в честь саженца кедра, посаженного строителями треста № 88 напротив. «Кедр», пожалуй, был самым скучным увеселительным заведением не только в Дзержинском районе, но и во всём городе. Небогатый выбор вин, невкусная кухня и частое отсутствие музыкального сопровождения делали его непривлекательным для вагоностроителей.

Слева дом № 52 по улице Зари, где работало кафе «Кедр» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Ulica-Zari-1970-e-g.-Arhiv-Gorn-Ural..jpg)

Конкурентом «Кедра» стало кафе «Отдых» (Ленинградский проспект, дом № 108). Просторный зал, хорошая и недорогая кухня, широкий ассортимент напитков и современное музыкальное оформление привлекали в «Отдых» посетителей самого разного возраста. В будние дни в «Отдых» стремились попасть молодые люди, желающие не только выпить, но и потанцевать под новинки тогдашнего музыкального рынка в дни, когда в заведении работала дискотека. Близость к остановкам автобуса, трамвая и стоянке такси тоже была плюсом в карму кафе. В 1985 году «Отдых» прославился ещё и тем, что стал первым заведением общепита Нижнего Тагила, где в начали проводить «безалкогольные свадьбы».

В середине 80-х у определённой части вагонской молодёжи считалось особой «доблестью» за один вечер «посидеть в трёх кабаках». Первым был «Кедр» где старались не задерживаться и, съев салатик или второе под пару пива, отправлялись в «Отдых». Здесь уже веселились от души, выпивали «для блеска глаз», чтобы последний час провести в уютном баре кафе «Пихтовые Горы» располагавшемся на втором этаже одноимённого торгово-развлекательного центра, построенного, как гласят легенды, по распоряжению тогдашнего директора «Уралвагонзавода» Вениамина Константиновича Сотникова.

ТРЦ «Пихтовые Горы» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Ulica-Zari-1980-e-g.-Arhiv-Gorn-Ural.jpg)

В состав центра вошли магазин-универсам, кафе с банкетным залом и баром и досуговый центр, ставший вскоре филиалом ДК им. Окунева. Главной фишкой нового кафе, его изюминкой, конечно, был бар, в котором заправлял дипломированный бармен, успевавший и готовить коктейли, и поддерживать порядок в своём заведении. Правда, коктейли в баре были простыми и дорогими, но подавались они со всеми сопутствующими наворотами в виде обсахарённой кромки стакана, ломтика лимона, кубиков льда, соломинки или «зонтика». Так или иначе, но бар пользовался бешеной популярностью у вагонской молодёжи. В основном зале «Пихтовых Гор» почти всегда было людно, тесно и шумно. Кухня была посредственная, а выбор спиртного ничем не отличался от ассортимента обычного винного магазина. Четыре дня в неделю здесь работал ВИА.

Зал кафе «Пихтовые Горы» (фото неизв. автора, 1982 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Obedennyj-zal-kafe-Pihtovye-gory-v-Dzerzhinskom-rajone.-1982-g.-Arhiv-Gorn-Ural.-kopija.jpg)

В начале 80-х годов у самого въезда в жилой массив Вагонки приветливо распахнуло свои двери новое кафе, получившее название «Огни Вагонки» (ул. Юности, д. 1а). Это было отдельно стоящее двухэтажное здание, которое по замыслу проектировщиков, должно было входить в состав молодёжного жилищного комплекса, построенного на улице Юности в 70-х. Иными словами, кафе должно было стать логическим завершением «китайской стены» состоящей из четырёх корпусов рабочих общежитий и здания бытового комбината (ул. Юности, д. 3, корпуса 1–4 и ул. Юности, д. 7а). На первом этаже «Огней Вагонки» располагались цех полуфабрикатов и магазин-кулинария, а второй этаж был полностью занят кафе. Так как весь жилищный комплекс находился в ведении УРО УВЗ (Управления рабочих общежитий) наценки в «Огнях» были минимальными, однако и кухня в кафе мало чем отличалась от рабочей столовой.

Вопросы культурного досуга посетителей кафе были возложены на Дзержинский райком ВЛКСМ, который довольно быстро организовал в «Огнях Вагонки» дискотеку со столиками. Поначалу дискотеки проходили два раза в неделю, затем раз в неделю, а затем и вовсе закрылись, хотя число желающих каждый раз превосходило число посадочных мест вдвое. Главная проблема заключалась в том, что зал кафе состоял из двух зон, расположенных друг относительно друга под прямым углом, и озвучить имеющимся комплектом аппаратуры обе зоны было невозможно.

Кафе «Огни Вагонки» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/ext_2716602/71927730/321/321_800.jpg)

После того как затея комсомольцев потерпела фиаско, «Огни Вагонки» стали стремительно терять имидж современного кафе, приобретая репутацию забегаловки. За час до закрытия сюда подтягивались сразу два наряда милиции и карета медвытрезвителя.

