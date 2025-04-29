В этот день, 29 апреля 2012 года. Мэр Исаева не хочет платить подрядчикам, на УВЗ внедрили автоматизированную систему оперативного планирования, горел ресторан «На Александровской», футболисты и фанаты «Уральца» решили сами убрать свалку вокруг стадиона

Депутаты Нижнетагильской городской думы приняли решение выделить из городской казны 12 млн рублей подрядчикам, ремонтировавшим дворы по федеральной программе. Речь шла об организациях, которые в 2011 году не закончили реконструкцию нескольких дворов, но требовали деньги за частично выполненные работы. В администрации были настроены решительно в отношении строителей, которые не уложились в установленные сроки, — не платить. Мэр Валентина Исаева заявила, что в договорах с подрядчиками было чётко прописано, что оплата должна производиться только по факту полностью выполненных работ. Но тем не менее нерадивые подрядчики через суд потребовали деньги, не смотря на то что некоторые дворы были отремонтированы лишь наполовину.

На УВЗ завершился пилотный проект по внедрению автоматизированной системы оперативного планирования на вагоносборочном производстве. Система основана на многофункциональной программе «Omega Production», установленной на компьютерах всех участков цехов. Если ранее вся документация велась в бумажном виде, то после внедрения системы информация о готовности деталей и их передвижении между участками и цехами, стала заноситься в электронном виде на сервер, где к ней открыли доступ в онлайн-режиме. Внедрение системы позволило существенно сэкономить время, исключить человеческий фактор и повысить производительность.

Приём заявлений на участие в праймериз партии «Единая Россия», по итогам которых должен был определиться партийный кандидат на выборах главы Нижнего Тагила, продлён ещё на 2 недели. В списке претендентов 8 человек: управляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов, глава администрации Ленинского района Константин Захаров, депутат городской думы Вячеслав Горячкин, журналист Владимир Инжеватов, представитель губернатора в ЗакСО Виктор Бабенко, директор «Тагилхлеба» Станислав Бойко, экс-парламентарий Виктория Гусева и сотрудник «Ростехнадзора» Владимир Шабалин.

Во второй раз в текущем месяце горело здание бывшего ресторана «На Александровской» по адресу: проспект Ленина, 4а. В прошлый раз на здании загорелась только вывеска, а 29 апреля в 2 часа ночи огнём оказалась охвачена крыша здания. Пожар обнаружили дежурные техники «Экорадио» и сразу вызвали пожарных, которые за два часа потушили пламя. По словам пожарных, возгорание началось внутри здания из-за неисправной электропроводки. Огонь был незаметен снаружи, пока не вырвался на крышу. Пожар нанёс зданию ощутимый ущерб. Сейчас администрация города ищет средства на ремонт дома, который является объектом культурного наследия местного значения.

Футболисты «Уральца» и болельщики клуба заявили о планах прибрать территорию стадиона, на котором команда должна играть в следующем сезоне. Планировалось, что с осени «Уралец» будет базироваться на стадионе «Высокогорец», где летом должны закончить укладку искусственного газона. Вокруг стадиона образовалась свалка из строительного мусора. Футболисты и фанаты клуба решили собрать мусор в мешки и вывезти его на свалку.