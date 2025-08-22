В Нижнем Тагиле в этом году высадят более 700 молодых деревьев и декоративных кустарников

Осенью в Нижнем Тагиле планируется высадить более 400 молодых деревьев и 300 декоративных кустарников. На улучшение экологической обстановки из городского бюджета выделено почти 20 миллионов рублей. Это самый крупный проект озеленения за последние годы, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы будут проводиться в рамках комплексной программы по озеленению города. В этом году масштабные мероприятия затронут улицы Красногвардейскую, Фрунзе, Пархоменко, Уральский проспект и Восточное шоссе. Также вдоль Черноисточинского шоссе высадят 110 рябин вместо 29 старых деревьев. Особое внимание уделят улице Восточной, где от улицы Победы до улицы Восстания появится 100 молодых лип.

В МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» отметили, что в проекте будет использован разнообразный ассортимент растений. Помимо традиционных для городского ландшафта видов, таких как береза, рябина, липа, пирамидальный тополь, спирея и пузыреплодник, будут высажены и новые растения. Например, на участке от улицы Ленина до улицы Карла Маркса на улице Пархоменко посадят 200 кустов караганы древовидной, или желтой акации. Это растение хорошо переносит морозы и засуху, отличается пышной кроной и может достигать высоты до 5 метров.

Все саженцы, которые будут использоваться для озеленения, — это районированные сорта, адаптированные к климату Урала, устойчивые к городским условиям и способные к быстрому росту. В техническом задании контракта указаны строгие требования к качеству посадочного материала: деревья должны быть высотой от 3 до 4 метров, иметь сформированный штамб и сертификаты питомника, подтверждающие их сортовые качества. Для обеспечения максимальной приживаемости и минимизации стресса при пересадке деревья и кустарники будут поставляться с закрытой корневой системой.

Подрядчиком работ, определенным по итогам электронного аукциона, стал индивидуальный предприниматель А.А. Рябов. В настоящее время компания завершает оформление необходимых согласований с Госавтоинспекцией, утверждает схемы посадки и заключает договор на утилизацию вырубаемых деревьев. Снос аварийных и утративших декоративность растений, а также подготовка мест для посадки начнутся в начале следующей недели. Все работы по озеленению планируется завершить до 15 октября. Гарантийные обязательства на высаженные растения составляют один год. В случае гибели саженцев подрядчик обязан заменить их за свой счёт.