В Нижнем Тагиле сотрудникам ГАИ пришлось применить силу для задержания пьяного водителя

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники Госавтоинспекции на Гальянке устроили погоню за нетрезвым водителем. По словам очевидца, мужчина вёл себя неадекватно, и ему даже удалось сбежать из патрульного автомобиля.

«Сотрудники ГАИ устроили погоню за водителем легковушки. После того как им удалось догнать и остановить нарушителя, они одного из той машины вытащили и в патрульку усадили. В какой-то момент этот мужчина выскочил из машины и сломя голову побежал. Сотрудники ГАИ молодцы, кинулись за ним в погоню и довольно быстро настигли. Но он продолжал отчаянно сопротивляться, его скрутили, применив к нему силу, после чего заковали в наручники», — рассказал очевидец в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, днём 16 августа к ним поступила информация о том, что у дома № 81 на Уральском проспекте был замечен водитель в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудники ГАИ незамедлительно выехали для проверки сообщения. На указанном месте инспекторы остановили автомобиль Mazda 6 под управлением 47-летнего мужчины. При беседе у водителя обнаружились признаки алкогольного опьянения — запах изо рта, невнятная речь, неустойчивая поза. Освидетельствование показало 0,868 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, проверка по базам выявила отсутствие у водителя водительского удостоверения и факт предыдущего административного наказания по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», — сообщили редакции АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

В ведомстве уточнили, что 11 июня этого года решением суда водитель уже был лишён прав на 18 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения. Постановление вступило в силу.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством лицом, не имеющим прав.

В связи с повторным управлением в состоянии опьянения готовится вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку. В зависимости от решения суда мужчине грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до 2 лет либо обязательные работы до 480 часов.