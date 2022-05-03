Намедни. Нижний Тагил, 1986 год

1986 год стал началом крутого перелома в жизни нашей страны и всего современного мира в целом. Тогда произошёл ряд событий, которые в разной мере предопределили дальнейшие направления развития нашего общества. В повседневную жизнь советских людей входят новые, неведомые доселе понятия — «перестройка», «гласность», «ускорение», — суть и смысл которых в 90-е будут извращены. Мощный импульс получает распространение в промышленности хозрасчёта, становится законной индивидуальная трудовая деятельность. Проходит предпоследний в истории СССР съезд партии, на котором принимаются новый Устав и новая программа, даётся старт последней в истории страны XII пятилетке, которая подкрепляется программным документом, определяющим основные направления экономического развития СССР до 1990 года. Это был год великих научно-технических достижений в космосе и страшных катастроф. Это был год надежд и тревог, год неожиданных изменений и долгожданных событий.

ЯНВАРЬ

Январь 1986 года выдался в Нижнем Тагиле спокойным и даже приятным. 1 января тагильчане получили первый в наступившем году номер любимой «Тагилки», а 2 января, впервые в истории города, тагильчанка Ольга Седова приняла участие в итоговом концерте «Песня года», который транслировался Центральным телевидением СССР. В середине месяца на прилавках магазинов вдруг появились овощные и фруктовые консервы болгарской плодоовощной фирмы Bulgar, необжаренные зёрна кофе и пропавшее было совсем сгущённое молоко.



Газета «Тагильский рабочий» от 1 января 1986 г. (фото Сергея Казанцева / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/394.jpg)



12 января комсомолки Нижнетагильской трикотажной фабрики отправили поздравительную телеграмму в адрес женской лыжной команды «Метелица», покорившей накануне Южный полюс. Оказывается, часть одежды, которую использовали лыжницы в Антарктиде, изготовили на нашей «трикотажке».

ФЕВРАЛЬ

19 февраля с космодрома Байконур был осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон 8К82К», которая вывела на околоземную орбиту советскую орбитальную станцию «Мир». В подготовке «Протона» принимали участие и специалисты криогенного производства «Уралвагонзавода».

А через три дня тагильчане праздновали 20-летие здания железнодорожного вокзала, которое было капитально отремонтировано к этой круглой дате.



Здание железнодорожного вокзала (фото Г. П. Павлова / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/n-tagil-1986-1988-god/1988-g.-Vokzal.jpg)



25 февраля в Москве начался XXVII съезд КПСС, широко освещавшийся в советской прессе, начиная от газеты «Правда» и заканчивая журналом «Пионер». На съезде выступил бывший 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Николаевич Ельцин, который высказался против вмешательства партийных органов в хозяйственные вопросы, а также затронул тему привилегий для партийно-хозяйственной номенклатуры.

Через два дня заместитель председателя и глава 5-го (идеологического) управления КГБ Филипп Бобков на встрече со студентами МГИМО назвал Свердловскую область одной из трёх областей СССР, где в ближайшие несколько лет могут возникнуть «разрушительные для советской идеологии процессы».

МАРТ

6 марта советская автоматическая станция «Вега-1» завершила программу по исследованию кометы Галлея. Событие всколыхнуло советскую и международную научную общественность: в течение года почти все научно-популярные издания мира обсуждали перспективы исследования ближнего и дальнего космоса.

26 марта 1986 года городской совет Нижнего Тагила принял решение утвердить комплексную программу по выпуску товаров народного потребления. Почти на всех городских предприятиях были созданы производства по выпуску товаров народного потребления. На Нижнетагильском металлургическом комбинате открылся цех по производству детских игрушек, на УВЗ — цех по производству кухонной мебели, ВМЗ расширил ассортимент выпускаемых товаров, запустив в серию новые модели стиральных машин и электроплит. В магазинах появились стройматериалы производства тагильских заводов в удобной фасовке.

АПРЕЛЬ

18 апреля 1986 года на радость хоккейным болельщикам две свердловские команды по хоккею с шайбой — «Автомобилист» и СКА — по результатам стыкового турнира пошли на повышение. «Автомобилист» покинул 1-ю лигу и перешёл в Высшую лигу чемпионата СССР, а команда СКА поднялась из 2-й лиги в 1-ю. Тогда никто и предположить не мог, что очень скоро вся наша страна станет свидетелем самого значительного события ближайшего десятилетия — 26 апреля произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Ликвидация последствий катастрофы заняла почти пять лет. С 1986 по 1991 год 474 тагильчанина приняли участие в ликвидации последствий аварии, 186 из них ушли из жизни от воздействия на организм избыточных доз радиации.



Памятник тагильчанам — ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://photos.wikimapia.org/p/00/02/79/45/80_full.jpg)



МАЙ

В ночь на 2 мая 1986 года Свердловскую область накрыл сильнейший снежный заряд. Вечером 1 мая на Свердловск обрушился холодный ливень, а ночью пошёл снег и резко упала температура воздуха. Снег валил весь день 2 мая, и к концу дня сугробы в городе достигали высоты в метр. Коммунальные службы явно не были готовы к таким капризам природы. В городе остановился общественный транспорт, из-за налипания снега на провода ряд районов на несколько часов остались без света. В школах были отменены занятия. Для расчистки улиц от снега горисполком попросил ближайшие воинские части оказать помощь, и к полудню на улицах Свердловска появились танки и инженерные машины.



На улицах Свердловска 2 мая (фото неизв. автора, 1986 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/01/12/3548879/9-scale-1200.jpg)



Свердловск принял на себя основной удар стихии. В других городах области просто прошли дожди, местами шёл снег, который тут же таял.

В конце мая власти Нижнего Тагила отчитались о результатах первого года борьбы с пьянством, алкоголизмом и самогоноварением. В частности, отмечалось, что в городе было проведено 2382 лекции о вреде пьянства, выявлено 272 самогонщика, проведено 162 безалкогольные свадьбы, на четверть сокращено количество винно-водочных отделов в продовольственных магазинах.

ИЮНЬ

С 20 по 22 июня в Свердловске прошёл первый рок-фестиваль, организаторами которого стали Свердловский горком ВЛКСМ и созданный недавно Свердловский рок-клуб. На фестиваль были заявлены более 50 исполнителей со всей Свердловской области, однако к выступлению были допущены только 10 рок-групп. Отбор проводила специальная комиссия областного отдела культуры, усиленная тогдашними участниками группы «Урфин Джюс» Ильёй Кормильцевым и Александром Пантыкиным. От Нижнего Тагила на участие в фестивале поступило две заявки. Но вскоре один из претендентов — группа «Династия» — отказался от участия в мероприятии.

Фестиваль получил широкое освещение в прессе. О нём писали свердловские газеты «Вечерний Свердловск», «На смену!» и «Уральский рабочий», столичные газеты «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», молодёжные газеты Болгарии, Польши и ГДР. И даже Billboard благодаря своему специальному корреспонденту в Ленинграде Вадиму Юрченкову.

Листовка, выпущенная накануне фестиваля (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/ed_glezin/9643061/3390302/3390302_1000.jpg) Выступление группы «Урфин Джюс» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/ed_glezin/9643061/3394587/3394587_1000.jpg)

При областной наркологической больнице открылось отделение по лечению наркомании и токсикомании. Проблема наркомании и токсикомании в Свердловской области характеризовалась специалистами как чрезвычайная. Около 70% всех наркотиков в области, использовавшихся не по назначению, были изъяты из сферы здравоохранения. В прессе часто высказывались мнения, что наркомания обострилась из-за антиалкогольной кампании, однако проблема оказалась не только в этом. По данным МВД, с начала 1986 года в пять раз вырос ввоз на территорию области наркотиков растительного происхождения из Казахстана, Киргизии и Афганистана.

ИЮЛЬ

28 июля 1986 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв объявил о поэтапном выводе ОКСВА (ограниченного контингента советских войск) с территории Демократической Республики Афганистан. Вывод планировали завершить в июле 1990 года. С графиком вывода войск заранее ознакомили Соединённые Штаты Америки, Пакистан, Францию, Иран — государства, которые так или иначе принимали участие в переговорах «о прекращении поддержки вооружённого конфликта в Афганистане». Мало кто знает, что заявление генсека носило декларативный характер: вывод советских войск с территории ДРА начался ещё в 1981 году и происходил за счёт уменьшения численности подразделений в ходе «сменки» — замены военнослужащих одного призыва на военнослужащих другого призыва.

А в Свердловском обкоме КПСС обсуждались задачи по ускорению развития и технического перевооружения нефтегазового комплекса Западной Сибири. Необходимость ускорения развития нефтегазового комплекса была обусловлена снижением мировых цен на нефть, продажа которой являлась основным источником поступления валюты, на которую закупались дефицитные товары народного потребления, в том числе продовольствие.

АВГУСТ

14 августа 1986 года ЦК КПСС и Совмин СССР своим совместным постановлением объявили о прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек на юг. Этот проект мог бы стать одним из самых масштабных научно-технических проектов Советского Союза. Воды ряда рек Сибири и Урала, в число которых входили Тобол, Тура и Тагил, должны были питать Аральское море и ряд рек Казахстана, Узбекистана и Туркмении, что должно было положительно сказаться на увеличении урожая, выращиваемого на целинных и залежных землях. Однако провозглашённый на XXVII съезде КПСС старый брежневский тезис о том, что «экономика должна быть экономной», похоронил проект, а вслед за ним и последнюю в истории Советского Союза продовольственную программу.

31 августа в Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов», который получил в западной прессе прозвище «русский Титаник». Пароход с тысячей туристов на борту столкнулся с другим судном, в результате чего погибло 423 человека — 359 туристов и 64 члена экипажа. Среди погибших был тагильчанин Василий Дмитриевич Койчев. По воспоминаниям потерпевших, Василий Койчев спасал пожилых туристов и детей из полузатопленного судна, но ударился головой о металлический трап и, потеряв сознание, захлебнулся.



Пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/slavikap/52009501/1632295/1632295_original.jpg)



В августе в Нижнем Тагиле были зафиксированы первые случаи острого отравления суррогатной водкой, изготовленной кустарным способом из метилового спирта. В результате три человека на всю жизнь остались инвалидами, ещё двое скончались.

СЕНТЯБРЬ

В сентябре свой 50-летний юбилей широко отпраздновал Ленинский район Нижнего Тагила, образованный в 1936 году из Центрального района, Выи и Ключей. В этом месяце начались работы по возведению первых шести жилых домов Алтайского микрорайона. Мало кто знает, что первоначально новое жильё предназначалось не тагильчанам, а жителям зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Однако пострадавшие ехать на Урал отказались по причине высокого радиационного фона в предоставляемых им районах расселения.



Алтайский микрорайон (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://content-11.foto.my.mail.ru/community/myniznitagil/ArhitekturaNiznegoTagila/h-17.jpg)



В те же дни в самом начале улицы Юности открылась выставка под открытым небом, где была представлена продукция УВЗ: вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, которые предприятие выпускало с 1936 года.

Тем временем на заседании Свердловского облисполкома были озвучены статистические данные о состоянии торговли в городах области. Отмечалось, что за первое полугодие 1986 года на 28% вырос дефицит непродовольственных товаров народного потребления повышенного спроса. В то же время указывалось, что значительная доля дефицита была обусловлена не нехваткой товаров, а возросшими запросами населения, которое было не удовлетворено качеством отечественных товаров. Также открыто признавался тот факт, что дефицит ряда товаров, в том числе нехватка сахара, был обусловлен непродуманными действиями властей.

ОКТЯБРЬ

3 октября 1986 года в пусковой шахте советской атомной подводной лодки К-219 произошёл взрыв баллистической ракеты. Через три дня, 6 октября, лодка затонула в районе Бермудских островов на глубине 5500 метров. Из всего личного состава АПЛ К-219 погибли четыре человека. Ещё четверо умерли позднее. Большая часть экипажа лодки была спасена.



Аварийная АПЛ К-219 в надводном положении (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Submarine_Yankee_I_damaged.jpg)



В октябре были подведены итоги социально-экономического развития Нижнего Тагила за XI пятилетку и неполный текущий год. В частности, в отчётах говорилось, что за данный период было введено в строй 634 400 кв. м благоустроенного жилья, улучшили жилищные условия около 18 тысяч семей, а процент обеспеченности местами в школах и детских дошкольных учреждениях вырос до 97%.

НОЯБРЬ

19 ноября 1986 года Верховным советом СССР принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Согласно новому закону «индивидуальная трудовая деятельность в СССР использовалась для более полного удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, повышения занятости граждан общественно-полезной деятельностью, предоставления им возможности получения дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда». Индивидуальная трудовая деятельность советским гражданам была официально разрешена лишь в свободное от основной работы время и в строго определённых сферах.

При этом запрещалось использование наёмного труда, а налоги на доходы индивидуальных предпринимателей достигали 65%. Исполнительным комитетам местных Советов народных депутатов предписывалось оказывать им содействие в приобретении сырья, материалов, инструментов и иного имущества, необходимого для работы.

Новым законом прежде всего воспользовались «цеховики» — владельцы подпольных мастерских, где выпускался «ширпотреб повышенного спроса»: джинсовая одежда, модный трикотаж, а также верхняя одежда сезона осень — зима. По данным Свердловского областного УБХСС (управления по борьбе с хищениями социалистической собственности), только за период с декабря 1986 по май 1987 года легализовали свою деятельность 16 подпольных мастерских по Свердловской области, в том числе четыре в Нижнем Тагиле.

ДЕКАБРЬ

1 декабря была сдана в эксплуатацию коксовая батарея № 9 Нижнетагильского металлургического комбината, способная выдавать около миллиона тонн высококачественного кокса в год. Стройкой руководил будущий губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

В декабре 1986-го в Свердловской области необычайно рано началась подготовка к Новому году. На ряде предприятий Нижнего Тагила уже 10–12 декабря был открыт сбор заявок на праздничные продуктовые наборы. Торговая сеть предлагала трудовым коллективам копчёную колбасу, яблоки, апельсины, мандарины, сгущённое молоко, рыбные консервы, импортные овощные консервы, чай индийский и вьетнамский в фасовке по 50 граммов, зефир в шоколаде, конфеты «Птичье молоко», «Советское» шампанское и игристые шампанские вина «Олимпия», ликёры производства Венгрии и спиртные напитки «Боровинка», «Уральский напиток». Правда, уже к 20 декабря половины этих продуктов на складах не было. Тем не менее 25 декабря райпищеторги всех районов города бодро отрапортовали о том, что заявки на продуктовые наборы от предприятий и организаций Нижнего Тагила удовлетворены на 100%.

Однако главной проблемой при подготовке к новогодним праздникам стала нехватка снега для строительства ледового городка. Снег приходилось возить даже из-под Невьянска. В результате трудности были преодолены и ледовые городки традиционно открылись на Вагонке, Тагилстрое, Вые, в Северном посёлке и, конечно, на Театральной площади.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=3474;image)



Предновогодние хлопоты отвлекли тагильчан от тревожной информации, опубликованной в ряде областных газет. Областное Управление МВД сообщало, что за 11 месяцев уходящего года вдвое возросло количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. В полтора раза увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий, совершённых по вине пьяных водителей и пешеходов.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»