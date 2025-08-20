Свердловский областной суд вынес приговор по громкому делу о нелегальном производстве и транспортировке наркотиков

В Свердловской области суд вынес приговор по резонансному делу о создании подпольной лаборатории по производству мефедрона. Двое местных жителей признаны виновными в организации преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. В результате их действий было закуплено и перевезено более 6 килограммов прекурсоров и произведено около 25 килограммов запрещённого вещества.

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года Иван Ильяшенко решил заняться опасным и незаконным бизнесом. В августе 2024 года к нему присоединился его дядя Сергей. В селе Липовское Режевского района они оборудовали лабораторию, где наладили массовое производство наркотиков. Для реализации продукции неустановленный организатор группы создал интернет-магазин, предлагающий запрещённые вещества.

В октябре 2024 года сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали Ивана и Сергея Ильяшенко, изъяв в ходе оперативных мероприятий оборудование лаборатории и более 27 килограммов наркотиков.

На суде Иван Ильяшенко полностью признал свою вину. Сергей Ильяшенко сообщил, что занимался доставкой прекурсоров, обустройством тайников и перевозкой оборудования.

Суд приговорил Ивана Ильяшенко к 15,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. Сергею Ильяшенко суд назначил наказание в виде 15 лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Материалы дела о неустановленном организаторе преступной группы выделены в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Если вы стали свидетелем подозрительной деятельности или знаете о возможных местах нахождения нарколабораторий, сообщите об этом по телефону доверия УФСБ по Свердловской области: +7(343)371-37-51 (анонимность гарантируется).