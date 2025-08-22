В Свердловской области могут запретить продавать алкоголь по вечерам и выходным

В Свердловской области с сентября-октября могут измениться правила продажи алкогольных напитков. В частности, обсуждаются новые временные ограничения. Сейчас в регионе алкоголь можно приобрести с 8:00 до 23:00, также временно запрещается его продажа в некоторых районах во время массовых мероприятий, пишет «Новый день».

Проект новых правил обсуждался на протяжении последнего года. На прошлой неделе на совещании в правительстве Свердловской области у заместителя губернатора, главы регионального Минздрава Татьяны Савиновой, рассматривались предполагаемые ограничения.

По одной из версий нового нормативного акта, купить алкоголь в Свердловской области можно будет только в будние дни с 8:00 до 20:00. Также обсуждается возможность полного запрета продажи алкоголя в праздничные дни и ужесточения ограничений в выходные. Окончательная версия документа, возможно, будет готова к началу осени.

«Сейчас ожидаются комментарии экономистов, они должны оценить, как повлияют на поступления в бюджет новые ограничения», — сообщил собеседник «Нового Дня».