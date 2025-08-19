Креативная экономика как двигатель прогресса. Онлайн-репортаж Агентства новостей «Между строк» с главного события года в Свердловской области — Международного фестиваля креативных индустрий

Добрый день! В Екатеринбурге стартовало главное событие года в Свердловской области — Международный фестиваль креативных индустрий. Он будет проходить всю неделю на площадках столицы Среднего Урала, Нижнего Тагила, Берёзовского, Сысерти, Краснотурьинска, Заречного, Верхней Салды, Первоуральска и охватит ключевые направления креативной экономики — от кино, моды и гастрономии до IT, архитектуры, медиа и стартапов. В фестивале примут участие первые лица региона и городов, а также лидеры креативных индустрий со всей России и из других стран.

Для каждого направления разработана программа, включающая дискуссии, лекции, мастер-классы, выставки, модные показы, концерты и многое другое. В числе топовых спикеров форума — актриса театра и кино Ирина Горбачёва, актёр Никита Тарасов, лётчик-космонавт Сергей Рязанский, телеведущая и журналист Яна Чурикова, модельер и стилист Гоша Карцев, историк моды и искусствовед Анатоль Вовк, fashion-байер и ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах, шеф-повар «мишленовского» ресторана Андрей Шмаков, руководитель Лаборатории дизайна Сбера Владимир Пирожков.

Организаторы фестиваля: правительство Свердловской области, администрации муниципалитетов, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий.

С 18 по 24 августа журналисты Агентства новостей «Между строк» будут вести онлайн-репортаж с основных мероприятий фестиваля, собирая для вас самые интересные детали, зрелищные моменты, лайфхаки спикеров и ценные мысли. Следите за креативным форумом вместе с нашей онлайн-трансляцией.

12:54, 19 августа

В креативном кластере «Домна»:

Среди участников — как давно зарекомендовавшие себя бренды, так и новички. Например, бренду Saint Wave всего месяц. На площадке работает кофейня, где можно насладиться ароматным кофе и разнообразными закусками. Также здесь размещён стенд генерального партнёра Фестиваля — ювелирного бренда «Ринго». А ещё гостей «Домны» ждёт фотозона, где каждый сможет запечатлеть яркие моменты мероприятия.

12:06, 19 августа

Участники коротко представляют свои бренды, делятся историей создания, ключевой идеей и уникальным предложением для экспертов и гостей мероприятия. После завершения выступлений участники отправятся в шоурум, где российские и зарубежные байеры смогут ознакомиться с коллекциями, внимательно изучить каждое изделие, оценить качество пошива и выбранные материалы.

Среди участников:

• региональные бренды;

• более 30 мультибрендовых пространств России и мира.

11:57, 19 августа

В креативном кластере «Домна» набирает обороты торгово-закупочная сессия с участием мультибрендовых универмагов РФ и мира.

11:56, 19 августа

Антон Агапов:

«Кинематографической рынок Китая — 30 млрд долларов. Мы начали писать китайцам, регистрировать свои обращения, писали продюсерам, отправляли свои шоурилы — это длилось год примерно. Потом мы осознали, что все методики продвижения, к которым мы привыкли, не работают на азиатском рынке. Тогда решили провести маркетинговое исследование визуальных эффектов на кинорынке Китая. Сначала маркетинговые агентства крутили пальцем у виска - вы делаете графику, мы не понимаем, что вы хотите. В итоге мы нашли подрядчика в Китае, русского предпринимателя, близкого к теме кинопротзводства, и он примерно понимал, чем мы занимаемся. Правительство Приморского края нам частично субсидировали, за что мы очень благодарны. В итоге мы таки провели исследование, четко сформулировали свои задачи. Мы поняли, что нам надо анализировать бизнес-цепочки Китая, понять их образ мышления. Китайскому заказчику неважно, сколько денег тратить, им нужно качество и объемы, которые ты готов сделать».

11:50, 19 августа

Гости open talk «Создание / продвижение / дистрибуция кино и медиа», на котором обсуждается настоящее и будущее медиа и киноиндустрии.

11:44, 19 августа

Вопрос: использовался ли ИИ при адаптации «Холопа» в Турции?

Екатерина Озбилек:

Сейчас ИИ — это новое электричество. В дистрибьюции мы начинаем с анализа рынка. И у нас изначально была цель стартовать в Турции громко, а потом так же громко — в России. Поэтому мы взяли изначально известный и успешный проект «Холоп».

11:33, 19 августа

Сооснователь и СЕО студии постпродакшна и VFX «MEGAPOLIS CG» Антон Агапов рассказал об изменениях в индустрии, произошедших благодаря развитию технологий.

11:27, 19 августа

Начался open talk «Создание / продвижение / дистрибуция кино и медиа», на котором обсуждается настоящее и будущее медиа и киноиндустрии.

11:27, 19 августа

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин открыл работу трека по кино и медиа в Ельцин Центре.

10:33, 19 августа

В креативном кластере «Домна» работает огромный шоурум из 60 брендов, 32 из них уральские. Прямо сейчас идет торгово-закупочная сессия. Все бренды имеют уникальный шанс показать свои изделия байерам — представителям крупнейших и лучших торговых площадок России.

10:23, 19 августа

В работе Международного фестиваля креативных индустрий принимают участие более 7 000 человек.

10:03, 19 августа

Второй день Международного фестиваля креативных индустрий официально открыл заместитель губернатора — министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. Он поприветствовал участников трека «МОДА», который стартовал в креативном кластере «Домна».

«Я рад всех поприветствовать от имени главы Свердловской области Дениса Паслера. Трек “МОДА” для нас особенно важен. Это наверное один из самых насыщенных треков в программе Международного фестиваля креативных индустрий. В этом году мы делаем акцент на деловой программе, бизнесовой составляющей. У нас представлено более 60 брендов. Особая наша гордость, что из них 32 — это наши свердловские, уральские бренды. Надеюсь, мероприятие пройдёт с пользой для вас, вы найдёте новые деловые контакты».

19:33, 18 августа

Завершился первый день работы Международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге. Топовые спикеры рассказали о своём видении креативной экономики, поделились личным опытом, дали ценные советы. Знаковые моменты форума в нашем видео.

18:03, 18 августа

«Каждому профессиональному байеру и каждому профессиональному стилисту нужно знать, что ДНК бренда состоит из миссии. Какую миссию дизайнер, бренд несет в мир? Это может быть экологичность, это может быть вечность, это может быть качество, это может быть и многое, многое другое. Мы должны видеть уникальность продукта. У каждого бренда должна быть история. То есть ты создаешь историю, как Jacquemus через показы, то это говорит о том, почему он стал дизайнером, откуда в нем это. Или показы Александра Маккуина, на которых мне повезло побывать в последние его годы. Вы представляете, как его разрывало? Это же невозможно смотреть без боли, без разрыва, надрыва. Насколько проникновенно этот человек чувствовал мир. Поэтому в ДНК обязательно должна быть история», — считает Лилия Рах.

17:49, 18 августа

Лилия Рах: «Человек должен самовыражаться и показывать свою суть через свой внешний вид, через свой индивидуальный стиль».

17:42, 18 августа

17:39, 18 августа

Завершает сегодняшний день эксперт в мире моды, ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Лилия Рах.

17:38, 18 августа

Яна Чурикова ответила на вопрос от зрителей: «Каким образом строить личный бренд, если у меня несколько видов деятельности? На чём делать акцент?»

17:17, 18 августа

«Медиа — как сёрфинг. Надо держать баланс и ловить волну. Она может быть хайповой, скандальной или ностальгической, но если не держишь баланс — тебя просто смоет в инфопотоке. Эта волна закончится — лови следующую! Ты не можешь управлять морем, ты учишься его чувствовать», — считает Яна Чурикова.

17:06, 18 августа

17:05, 18 августа

Главные правила игры на медиаполе:

• Все меняется слишком быстро.

• Сегодня тренд — завтра устарело.

• Хайп всегда краткосрочный. Репутация вечна.

• Медиаполе полно противоречий. Одно и то же может работать в плюс и в минус.

16:44, 18 августа

Яна Чурикова рассказала о том, как юмор помогает в формировании узнаваемости бренда.

16:30, 18 августа

Яна Чурикова делает акцент на искреннем юморе, который выделяет из тонн контента. Лёгкая ирония сонастраивает с читателем и делает его лояльным. А самоирония позволяет отсроиться от конкурентов и вызвать сочувствие у зрителя.

16:27, 18 августа

Почему люди боятся проявляться в диджитал и медиа и строить личный бренд? Яна Чурикова поделилась наблюдениями:

• Перфекционизм = Прокрастинация.

• Боязнь осуждения.

• Сравнение себя с другими.

• Непонимание, что ты такое = отсутствие цели.

• Стремление спрятаться за свое дело.

16:23, 18 августа

Стилист из Екатеринбурга Марина Молчанова в восторге и говорит, что фестиваль превзошёл её ожидания.

16:18, 18 августа

Актёр Никита Тарасов и представитель организации владельца Kazakhstan Fashion Week Алексей Джен поделились своими впечатлениями о фестивале и высказали мнения о состоянии креативных индустрий.

16:07, 18 августа

На сцену вышла телеведущая Яна Чурикова.

15:57, 18 августа

Александр Цыпкин: «Никто не знает, “взлетит” тот или иной фильм, или не “взлетит”. Секрет успеха невозможно просчитать, это чудо и это тайна».

15:40, 18 августа

«В чатах и зуме сейчас решается всё, но там нет харизмы. Её заменяет русский язык. И если харизму не прокачать, она от природы, то с русским языком всё проще. Вы за год можете его прокачать и продвинуться по карьерной лестнице», — считает писатель Александр Цыпкин.

15:05, 18 августа

Генеральный партнёр фестиваля — ювелирный бренд «Ринго». Комментарий владельца ювелирного бренда Андрея Ялунина.

15:00, 18 августа

«Вы можете сходить на любой крупный концерт. Стоят люди с телефонами. А зачем? Они для кого это снимают? Снимают 20 видео, которые они никогда не посмотрят. Они снимают для того, чтобы выложить в сеть, чтобы дать цифровой душе контент. Если цифровая копия не показала, что там была, значит вас там не было».

14:56, 18 августа

14:54, 18 августа

Александр Цыпкин: «Это не телефон, это каталог душ, как в магазине. И сегодня за день мы можем просмотреть больше душ, чем наши предки за всю жизнь. И теперь мы конкурируем не с одноклассниками и однокурсниками, а со всем миром».

14:47, 18 августа

Эскизы изделий ювелирной компании «Ринго».

14:37, 18 августа

Своё выступление начал писатель, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин.

14:35, 18 августа

Директор ювелирной компании «Ринго» Андрей Ялунин: только 20% процентов задумок и эскизов реализуются в изделиях, остальное, как у художников и поэтов, идёт в стол.

14:31, 18 августа

На ювелирном производстве компании «Ринго».

14:18, 18 августа

«На станции, когда ты смотришь в иллюминатор, видишь нашу прекрасную планету, обязательно себя ловишь на мысли, что ты не видишь привычный школьный глобус, где есть зелененькая страна, синенькая страна, розовенькая страна. Из космоса границ не видно. Все границы, которые у нас есть, они все в наших головах, мы их сами себе придумываем. Если мы это поймем, мы сможем гораздо больше, чем мы даже себе можем представить», — считает Сергей Рязанский.

14:01, 18 августа

Космонавт Сергей Рязанский поделился видео-воспоминанием о пребывании на МКС.

14:01, 18 августа

И.о. ректора УрФУ им. Бориса Ельцина Илья Обабков и летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский об искусственном интеллекте:

Илья Обабков: "ИИ "съест" все однообразные навыки, так как он прекрасно с ними работает. Поэтому надо "спасаться" и быть креативными. Каждому инженеру нужно давать знания о том, как создавать новое".

Сергей Рязанский: "Творчество, фантазию в искусственный интеллект не заложишь, он очень логичен. Так что, креативные люди поменяют этот мир"

13:55, 18 августа

Гости поделились первыми впечатлениями от фестиваля и рассказали, почему решили принять в нём участие.

13:48, 18 августа

«Нет ни волшебной таблетки, ни супер-инструкции по созданию идеальной команды. Каждый раз, исходя из того, с кем тебе предстоит работать, ты на основе собственных наблюдений выстраиваешь зоны ответственности, распределяешь области внимания. Темп работы тоже у всех разный. И вот тогда, действительно, когда ты проанализировал, что тебе досталось, у тебя действительно может получиться хорошая космическая команда, — сказал Сергей Рязанский.

13:44, 18 августа

История о пинк-пати на борту МКС от космонавта Сергея Рязанского.

13:35, 18 августа

Сергей Рязанский поделился историей о том, как однажды он с коллегами устроил пицца-пати прямо на борту МКС.

13:06, 18 августа

Хотите значок со своим рисунком? Без проблем! Ищите на Фестивале стенд Сбера, сканируйте QR-код, сгенерируйте свою картинку в нейросети GigaChat и отдавайте в печать. Вуаля! Журналист АН «Между строк» попыталась узнать, как, по мнению ИИ, выглядит креативное сердце Екатеринбурга. Посмотрите, что получилось.

12:52, 18 августа

Для гостей Фестиваля организован буфет с напитками, десертами, сэндвичами и салатами. Голодным никто не останется.

12:44, 18 августа

Спикеров можно смотреть не только в зале «Космоса», но и на улице. Здесь установили огромный экран, а на деревянных ступеньках-подиуме разложены мягкие подушки для удобства. В Екатеринбурге стоит солнечная и тёплая погода, плюс вайб.

12:26, 18 августа

Александр Чамовских: «После того, как мы заполним внутренний вакуум и начнём выходить на мир, мы начнём с арабских и азиатских стран, сейчас общее направление меняется с запада на восток».

12:24, 18 августа

«Важно, что очень часто мы не выбираем тех, с кем работаем. Кто достался, тот достался. Для того, чтобы с ними нормально взаимодействовать, в первую очередь, их надо изучить. То есть надо быть наблюдательным, внимательным. Нужно включать вот этот пресловутый эмоциональный интеллект и понимать, что вообще с человеком происходит. На самом деле очень важно — нужно научиться принимать человека таким, какой он есть, со всеми его плюсами и минусами. Ну, вот он такой. Ты его не исправишь, не перевоспитаешь. У каждого есть и положительная сторона очень сильная, и отрицательная. Мы просто учитываем и одно, и второе, и используем то, что нам надо. Тогда получится хорошая космическая команда», — поделился летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский.

12:16, 18 августа

Лилия Рах рассказала о сути профессии байера, об ответственности перед брендами и их аудиторией: «Я остаюсь одна наедине с мыслями и идеями дизайнера, хожу между рейлами и слушаю, чувствую, что мне хочет сказать дизайнер. И вот когда я это пойму, мне достаточно 15 минут, чтобы собрать образ.Если ты носишь только тренды, то что тебе диктует мировая экономика, ты не интересен».

12:14, 18 августа

Яна Чурикова попросила Никиту Тарасова снять галстук, чтобы выглядеть менее официально.

12:10, 18 августа

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин пришёл на креативный форум в костюме местного бренда Tailor4man.

12:02, 18 августа

Александр Чамовских:

«Уральские ювелиры не конкурируют друг с другом, так как у каждого из нас своё лицо, свой стиль. Когда в 2018-2019 году мы были на выставке в Лондоне, ювелирные обозреватели и эксперты провели очень много времени на стенде Made in Russia. Их впечатлил уровень российских украшений. Мы должны конкурировать не между собой, а с западными брендами, чтобы мировое сообщество узнало об уральских ювелирах. В одиночку это сделать очень сложно».

11:54, 18 августа

Телеведущая Яна Чурикова: «И когда появилась цифровая реальность, где нет прокладки между тобой и зрителем в виде редакции, то все столкнулись с тем, что какие-то этические нормы попирались, в частности, свобода выражения мыслей, использование ненормативной лексики. Это был хайп, это было модно. Когда у людей появились действительно большие аудитории, лучшие из блогеров осознали свою ответственность перед теми людьми, кто на них подписан. Эта ответственность перед аудиторией и есть этика. В этом случае уже не журналиста, а просто человека, обладающего выходом на большую аудиторию».

11:48, 18 августа

Сергей Рязанский:

«Космонавты технически занудны. Но я не обычный космонавт , я учёный-биолог, склонный к рефлексии. И я никогда не думал, что меня занесет в творчество. Но после завершения моей работы космонавтом я с Яной Чуриковой возглавил Российское Движение школьников. И в моей жизни появились разные творческие проекты, выставки и многое другое».

11:45, 18 августа

Илья Обабков, и. о. ректора Уральского Федерального университета:

«Роль творческой части подготовки в образовании велика и разнообразна. Прелесть большого университета в том, что там собрано огромное количество образовательных программ. У нас много важных направлений, в числе которых междисциплинные специальности на стыке гуманитарных и цифровых знаний. Кроме того, с первого курса мы учим студентов “делать руками, внедряем проектное обучение. Да, многие идеи и проекты разваливаются на начальных этапах — но это и должно происходить в процессе учёбы, до того, как студенты во взрослой жизни придут в бизнес».

11:35, 18 августа

Все участники дискуссии собрались на сцене.

11:28, 18 августа

Свое выступление начал первый спикер — актёр, лауреат Премии правительства РФ в области культуры Никита Тарасов.

11:27, 18 августа

«Сегодня вы на площадке, где каждая идея может стать началом масштабного культурного явления, нового бизнеса и личной истории успеха. Спасибо за уникальные проекты и стремление менять мир вокруг. Желаю вам достижений на этом творческом пути. Уверен у вас все получится!» — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

11:25, 18 августа

Андрей Ялунин, владелец ювелирного дом Ринго, генерального партнера Фестиваля:

«Креативные индустрии — это большой и тяжёлый труд, в результате которого создаётся что-то принципиально новое. Мы, как ювелиры, очень хорошо знаем, насколько это сложный путь, и мы его проходим вместе с вами».

11:22, 18 августа

Глава Екатеринбурга Орлов назвал столицу Урала креативным сердцем России:

«Три века жизни на стыке Европы и Азии, множество непохожих сфер деятельности обогатили и закалили сердца жителей. Поэтому так далеко за пределами Урала известны имена дизайнеров, рестораторов, креаторов. Мы создаем инфраструктуру и среду, в которой творческие люди могут обмениваться идеями и активно развиваться».

11:07, 18 августа

Участников Международного фестиваля креативных индустрий поприветствовал глава Свердловской области Денис Паслер.

11:05, 18 августа

Через несколько минут начнется торжественное открытие и пленарная дискуссия на тему: «Креативная экономика – экономика будущего: от личного бренда до капитала страны».

11:02, 18 августа

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов: за год вклад креативной индустрии в экономику города вырос в 2,5 раза.

10:57, 18 августа

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин: мы хотим показать наших креативных предпринимателей миру.

10:52, 18 августа

Генеральный директор ювелирной компании Ringo, партнёра фестиваля креативных индустрий, Андрей Ялунин.

10:40, 18 августа

Креативная команда Агентства новостей «Между строк» ведёт онлайн репортаж с Международного фестиваля креативных индустрий.

10:32, 18 августа

Цифра дня: более 6000 участников зарегистрировались на Неделю креативных индустрий.

10:26, 18 августа

На месте работают консультанты СОФПП, можно получить информацию об услугах фонда.

10:24, 18 августа

Партнер Фестиваля - ювелирный дом CHAMOVSKIKH - представил роскошные украшения high jewelry. Все драгоценности можно примерить и приобрести на стенде бренда

10:23, 18 августа

Международный креативный фестиваль открывает творческую неделю! Первая площадка — Екатеринбург, КТК «Космос». Участники постепенно прибывают, и атмосфера наполняется ожиданием вдохновения и новых идей.