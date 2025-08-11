В Нижнем Тагиле сняли фильм по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино». Журналист АН «Между строк» побывала на съёмочной площадке (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле завершились съёмки художественного фильма-мюзикла «Пиццерия Колесо» (6+) по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» (6+). 28 актёров, две площадки и четыре дня плодотворной работы до захода солнца. Автор сценария и режиссёр фильма — Юрий Овчинников. Журналист АН «Между строк» побывала на съёмках и увидела вживую, как делается кино.

Значительная часть съёмок прошла в городских локациях, а также в парке-отеле «Лесная».

История создания картины берёт своё начало во ДК имени И. В. Окунева в детском театре-мюзикле под руководством певицы Лейлы Бургардт. Она обратилась к екатеринбургскому режиссёру Юрию Овчинникову, который снял более 10 художественных фильмов, с предложением о постановке театрального мюзикла. Режиссёр заинтересовался идеей, но предложил снять полнометражный художественный фильм, в котором смогут принять участие воспитанники певицы. За три недели был написан сценарий, затем выбрали актёров и основные локации для съёмок. Подготовка к съёмкам завершилась в июле. Актёрами фильма стали дети-воспитанники детского театра-мюзикла, их родители и профессиональные актёры театра и кино: Александр Петленко, Александр Нечаев и Олег Беркут. Самым младшим членам актёрской команды было по 5 лет.

«С 6 лет я мечтала стать актрисой и когда от нашего руководителя театра-мюзикла поступило предложение о съёмках, я конечно согласилась. С собой я позвала свою маму. Сами съёмки очень сложные, несмотря на то, что мы все стараемся и делаем общее дело, иногда какие-то кадры нужно делать многократно. Вообще, я безумно горжусь нашим коллективом, ведь нашим самым маленьким актёрам всего по 5-6 лет», — поделилась с редакцией АН «Между строк» актриса фильма Ксения Ляпцева.

В разговоре с юными актёрами было видно, что даже самым маленьким детям очень интересно участвовать в съёмочном процессе. Девочки и мальчика разных возрастов с огнём в глазах ждали начала каждой сцены.

«Дети — это всегда праздник, дети — это эмоции. Если ты сам в душе немного ребёнок и если ты любишь музыку, да и просто людей, то всё остальное начинает складываться в цельные пазлы. На самом деле мы даже и не думали, что всё получится настолько масштабно, но безусловно рады, ведь многие смогли стать частью настоящего кино. Я считаю, что мы должны с каждым годом повышать планку и развиваться», — поделилась руководитель детского театра-мюзикла Лейла Бургардт.

Главными помощниками для всей съёмочной группы стали родители юных актёров. Несмотря на все сложности, на площадке всегда было спокойно и увлекательно. Личный стилист, помощники по костюмам, визажист и умелые рассказчики сказок — всеми этими людьми стали мамы и бабушки. Каждый из присутствующих горел одной идеей и стремился к одной цели — созданию доброго семейного фильма.

«Детскую энергию нужно направлять. Когда они увлекаются, когда им действительно становится интересно, большая часть проблем поведения сразу улетает. Конечно, играет роль быстрая утомляемость, потеря внимания, детям необходимы частые перерывы, ведь даже просмотр полнометражного фильма сейчас для детей практически невозможен. Но у нас есть Маргарита Фёдоровна, она приносит игры и книги, занимает тех, кто не задействованы в сцене», — рассказывает режиссёр Юрий Овчинников.

В советское время Чиполлино был одним из главных мультипликационных героев, благодаря этому произведению Джанни Родари многие дети впервые задумывались над вопросами социальной справедливости и неравенства. В интерпретации авторов мюзикла акцент на этих темах не делается, основное внимание уделено развлекательной составляющей.

«Если бы не популярность этой сказки в СССР, возможно она бы и не стала известна в Европе. Это была идеология, актуальная в определённый период времени. Наш “Чиполлино” не повторяет сюжет, а только берёт известных персонажей, которых перенесли в другие предложенные обстоятельства. Мы убрали все социальные намёки, тем более политику, наш жанр — это киномюзикл, простое доброе семейное кино», — делится Юрий Овчинников.

По его словам, фильм является пародией на итальянский вестерн. Сейчас многие медиа платформы интересуются детским и семейным кино, покупают его. В планах у режиссёра посещение тематических кинофестивалей и размещение картины в онлайн-кинотеатрах. Планируемая дата показа — конец осени 2025 года.