На Старом Демидовском заводе эстрадно-симфонический оркестр исполнил культовые рок-хиты (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле, 14 августа, в рамках музыкального фестиваля, приуроченного к 300-летию Старого Демидовского завода, в цехе ремонта металлических конструкций прошёл концерт эстрадно-симфонического оркестра «Демидов-камерата» с программой «Легенды рока».

В этот вечер для гостей прозвучали инструментальные оркестровые аранжировки культовых хитов мирового рока: «Smoke on the Water» Deep Purple, «Nothing Else Matters» Metallica, «Satisfaction» Rolling Stones, «Stairway to Heaven» Led Zeppelin, «Californication» Red Hot Chili Peppers, «Hotel California» Eagles, «Smells Like Teen Spirit» Nirvana, «It’s My Life» Bon Jovi, а также «The Show Must Go On» Queen и «Sonne» Rammstein.

В зале не осталось свободных мест, после каждой композиции зрители благодарили исполнителей бурными аплодисментами. Даже внезапно начавшийся дождь не испортил вечер, а придал ему особую атмосферу. Оркестром дирижировал лауреат премии губернатора Свердловской области Роман Аранбицкий.

«В репертуаре оркестра “Демидов-камерата” отнюдь не только классика. Ещё в 2015 году коллектив представил программу эстрадно-симфонического характера с произведениями из репертуара оркестра Поля Мориа. Тот концерт произвёл фурор! Затем оркестр не раз готовил программы, где звучали и мировые хиты рок- и поп-музыки в симфоническом варианте, и саундтреки кассовых фильмов. К слову, рок-программы есть в репертуаре не только оркестра “Демидов-камерата”, но и двух других оркестров филармонии? “Тагильские гармоники” и “Тагил-бэнд”. Так что симфонический рок — это не первый опыт. Более того, многие симфонические оркестры России представляют подобные программы, так как они популяризуют оркестровую музыку, показывая знакомые всем хиты в более мощном, чем привычно, звучании», — рассказали АН «Между строк» в Нижнетагильской филармонии.

В этот день на Старом Демидовском заводе выступили ещё два коллектива Нижнетагильской филармонии. Оркестр «Тагильские гармоники» представил программу «Парад гармоник», а эстрадно-духовой оркестр «Тагил-Бэнд» — «Музыкальную феерию».

«Очень радостно, что Нижнетагильская филармония оказалась причастной к столь важному событию для развития города и самого музея — 300-летию Старого Демидовского завода! С удовольствием поздравили музей и представили свои концертные программы все три оркестра филармонии: “Тагильские гармоники”, “Тагил-бэнд” и “Демидов-камерата”. Это был первый опыт для нас, и, без сомнения, удачный. С первых минут слушатели оживились, это совсем иная энергетика, нежели в концертном зале. Благодаря необычности локации создалась какая-то особенная атмосфера — завораживающая и прекрасная. Качественная музыка, современная публика и дух старого завода. Сами музыканты с интересом приняли участие в этом эксперименте», — рассказала АН «Между строк» заместитель директора Нижнетагильской филармонии Наталья Носкова.