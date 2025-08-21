Суд обязал Сбербанк вернуть свердловчанке деньги, которые у неё похитил кибермошенник

В мае 2022 года жительница Верхней Пышмы Анна обнаружила в приложении «Сбербанк Онлайн» пропажу более 200 тысяч рублей с её счёта. В истории операций появились переводы, которые она не совершала. При этом женщина была уверена, что никому не передавала свои данные, не общалась с незнакомцами и не получала PUSH‑уведомлений о движении средств.

В тот же день Анна обратилась в офис Сбербанка, а затем и в полицию. Было возбуждено уголовное дело по п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В ходе расследования сыщики установили, что в Новосибирске неизвестный приобрёл на её деньги два iPhone и защитные плёнки, оформив покупку через удалённый доступ к счёту. Сумма покупки составила более 270 тысяч рублей вместе с комиссией.

Злоумышленник сперва перевёл средства с кредитной карты свердловчанки на дебетовую, а затем оплатил счёт в магазине по QR‑коду через СБП — операция подтвердилась без ввода одноразового пароля.

Суд установил, что истец не имела отношения к спорным финансовым операциям. Более того, в кратчайший срок обратилась в банк и правоохранительные органы. Решением Верхнепышминского городского суда исковые требования были частично удовлетворены.

Ответчик обжаловал его в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда по итогам апелляционного рассмотрения определила взыскать с ПАО «Сбербанк» в пользу истца необоснованно списанные деньги – 62 819 рублей 51 копейку, убытки – 110 944 рубля 19 копеек, штраф – 96 881 рубль 85 копеек, всего 270 645 рублей 55 копеек.

Также банк обязан внести изменения в кредитную историю истца, восстановив кредитный рейтинг по состоянию на 17 мая 2022 года.