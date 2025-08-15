Тагильский weekend топ-5: вечер памяти Виктора Цоя, краеведческий фестиваль, светоживопись и тагильская архитектурная эклектика

О том, чем заняться с 15 по 17 августа

В самой худшей тагильской школе учителя не вызывают родителей к себе, а сами записываются на свиданки в колонии. Ну а мы предлагаем вам самые интересные события предстоящих выходных в нашей традиционной пятничной подборке. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой!

Вечер памяти Виктора Цоя (16+)

15 августа 17:30-19:00

Дом Окуджавы (ул. Карла Маркса, 20а)

Вечер памяти Виктора Цоя — рок-музыканта, поэта и актёра, основателя и лидера группы «Кино».

В программе вечера:

— песни Виктора Цоя и группы «Кино» от преподавателей музыкальной студии «Серебряные струны»;

— беседа о культовых альбомах группы, выставка грамзаписей из фонда культурного центра;

— «Открытый микрофон» для всех желающих.

Для участия в «Открытом микрофоне» необходима регистрация.

Сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

16 августа 12:00 – 18:00

Центральная городская библиотека

Все любители настольных игр смогут показать свои умения на еженедельной игротеке. Интересные игры, опытные ведущие, которые помогут разобраться в правилах даже новичкам, и теплая, дружеская атмосфера.

Краеведческий фестиваль (6+)

16 августа 13:00-17:00

Музей «Демидовская дача»

Интерактивы, квесты, игры, концерт и лекторий для всех гостей фестиваля.

Выставка «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова» (0+)

15-16 августа

Уральская, 7

Проект «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова» представляет собой воплощение идеи художника Павла Константиновича Голубятникова о создании живописи при помощи выделенного цвета из спектра радуги.

Лекция об архитектуре Нижнего Тагила (12+)

16 августа 14:00

Нижнетагильский историко-краеведческий музей (пр. Ленина,1)

В этой лекции из цикла «Архитектурный облик Нижнего Тагила» слушатели смогут узнать, что такое эклектика и как она отразилась в зданиях нашего города. Лекцию прочитает научный сотрудник музея Татьяна Брусницына.