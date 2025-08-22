Тагильчанку оштрафовали на 12 тысяч рублей за оскорбления в мессенджере

Мировой суд Тагилстроевского судебного района рассмотрел три дела об административных правонарушениях. Ответчицей выступила жительница Нижнего Тагила Светлана, которая отправила своим знакомым оскорбительные сообщения через мессенджер.

Конфликт между Светланой и её соседом, который был её давним знакомым, длился долгое время. В апреле 2025 года тагильчанка отправила в ночное время три сообщения родственникам соседа, содержащие нецензурные оскорбления. Потерпевшие посчитали, что их честь и достоинство были унижены, и обратились в правоохранительные органы, требуя привлечь женщину к ответственности.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по каждому из заявлений потерпевших. В ходе проверки Светлана признала факт отправки оскорбительных сообщений и объяснила свои действия желанием продемонстрировать свою силу и способность защитить себя и свою семью. Однако суд не счёл эти объяснения убедительными, так как они не освобождают от ответственности за оскорбление, независимо от мотивов.

Суд признал Светлану виновной по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и назначил ей административный штраф в размере 4 тысяч рублей по каждому делу. Общая сумма штрафа составила 12 тысяч рублей. Судебные акты не были обжалованы и вступили в законную силу.