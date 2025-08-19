Телефонные мошенники получили от пенсионерки из пригорода Нижнего Тагила почти полмиллиона рублей

В дежурную часть ОП № 21 поступило заявление от 61-летней женщины из Николо-Павловского, которая стала жертвой телефонных мошенников.

По её словам, на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, назвавшаяся сотрудницей портала «Госуслуги», и заявила о взломе личного кабинета и оформлении кредитов на имя пенсионерки. Чтобы предотвратить противоправные действия и задержать злоумышленников, звонившая потребовала срочно снять все средства и перевести их на «безопасный счёт». Испугавшись, женщина поверила злоумышленнице.

На следующий день пенсионерка, следуя инструкциям, сняла в банке почти 500 тысяч рублей и, находясь у банкомата в торговом центре, перевела их на указанный счёт. После перевода связь с мошенницей прервалась. Только через сутки женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По факту инцидента проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и определяют причастных лиц.