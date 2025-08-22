В центре Нижнего Тагила мужчины устроили драку на улице (ВИДЕО)

В который раз убеждаемся, что даже в наиболее спокойных кварталах Нижнего Тагила могут кипеть дикие страсти. Сегодня, около 17:00, возле окон редакции АН «Между строк» произошла потасовка между двумя местными жителями.

Как обычно бывает в случае, когда оба участника находятся подшофе, такие драки со стороны выглядят скорее комичными, чем страшными. Вот и в этот раз молодой мужчина по неизвестной причине напал на пожилого человека. Когда противники перешли в партер, то более молодой боец начал ладонями «приводить в чувство» оппонента. Но мужчина постарше, несмотря на своё физическое состояние, не желал сдаваться без сопротивления и попытался применить захват головы ногами с выходом на болевой. Однако недостаток технических навыков и алкогольное опьянение помешали ему успешно реализовать свои намерения.

Через несколько секунд в конфликт вмешалась женщина, которой удалось успокоить уличных бойцов и предотвратить серьёзные последствия. В результате инцидента пострадала только гордость пожилого мужчины.

Ребята, давайте жить дружно!