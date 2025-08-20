Семейная драма в Артёмовском закончилась поножовщиной

26 апреля 2025 года в Артёмовском рядовая семейная ссора едва не привела к трагедии.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, местная жительница вместе с гражданским мужем выпивали спиртное у себя дома. Как только мужчина заснул, дама решила проверить его телефон и обнаружила переписку с другой женщиной.

Уличив сожителя в измене, ревнивица потребовала объяснений. Между ними вспыхнула ссора, и когда аргументы иссякли, мужчина несколько раз дал возлюбленной пощёчину, по его словам, чтобы привести её в чувство. В ответ женщина схватила нож и ударила его в бедро. Из-за сильной кровопотери он потерял сознание.

Испугавшись, женщина вызвала скорую. По совету медиков она наложила на рану давящую повязку и жгут, что в итоге спасло ловеласу жизнь. Пострадавший пошёл на поправку, но в отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело.

В суде обвиняемая признала вину и раскаялась. Выяснилось, что она не первый раз оказывается на скамье подсудимых: почти три года назад её предыдущий партнёр также пострадал за измену, за что женщина была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, однако выводов тогда она не сделала.

Приговором Артёмовского городского суда она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.