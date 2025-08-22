Тагильские платиновые монеты

А вы знали, что абсолютно все платиновые монеты Российской империи чеканились из металла, добываемого на демидовских приисках под Нижним Тагилом?

Впервые платину в России нашли в 1819 году на одном из приисков Верх-Исетского округа. В донесениях Горного правления платина значилась как «новый сибирский металл», но старатели промеж собой называли её «серебришком». На Верх-Исетских приисках платина попадалась лишь в виде вкраплений в породе и практического применения не нашла. Почти вся добытая в 1819 году платина разошлась по химическим лабораториям уральских казённых заводов. Но в 1824 году на территории Висимо-Шайтанского завода были найдены богатейшие месторождения платины, и Демидовы тут же начали их разработку. Два года спустя, в 1826-м, обер-пробирер Соединённой лаборатории Горного кадетского корпуса и Департамента горных и соляных дел Пётр Соболевский, проведя исследования образцов найденной в Висиме платины, доложил царю, что «данный металл имеет исключительную чистоту и может быть использован для чеканки монеты». Идея Соболевского императору понравилась, и в 1828 году в России началась чеканка платиновых монет.

Первыми были отчеканены и пущены в оборот монеты достоинством 3 рубля. С 1828 по 1845 год их было выпущено на сумму 4 121 073 рубля. В 1830 году начался выпуск «дуплонов» номиналом 6 рублей и «квадруплей» достоинством 12 рублей, всего на сумму 130 072 рубля. Всего на чеканку монет было израсходовано более 1200 пудов (20 тонн) висимской платины.

В 1845 году чеканку платиновых монет приостановили по двум причинам. Во-первых, монеты из платины не пользовались популярностью и доверием у населения — получив такую монету, люди старались сразу обменять её на более привычные золотые и серебряные деньги. Известны были случаи, когда крестьяне, получив за проданный урожай платиновые монеты, меняли их на медные. Во-вторых, в международной торговле монеты из платины признавались далеко не во всех странах. К тому же чеканка платиновой монеты обходилась казне дороже, чем золотой или серебряной.

В 1847 году вся платина, скопившаяся на Петербургском монетном дворе в количестве до 32 тонн, как в виде монет, так и в необработанном виде, была продана англичанам. Однако хождение платиновых монет продолжалось ещё более полувека, так как на руках у населения их оставалось на сумму более 884 тысяч рублей. В 1859 году кабинет министров Российской империи рассматривал вопрос о возобновлении чеканки монет из платины и даже поднял закупочные цены на металл, но возвращения платиновых денег так и не произошло. Тем не менее, Демидовы продолжали добычу платины на Висимских приисках: она хорошо покупалась на внешнем рынке и имела устойчивый спрос на внутреннем. По последним подсчётам, в период с 1824 по 1912 годы на демидовских приисках было добыто около 105 тонн платины.

С ростом мировых цен на платину правительство России несколько раз проводило кампании по выкупу у населения платиновых монет. Последний раз это произошло в 1914 году. Советская власть завершила изъятие платиновых монет у населения. К 1920 году монеты из платины оставались только в музеях и немногочисленных частных коллекциях. В настоящее время 99% платиновых монет, находящихся на нумизматическом рынке, являются копиями и не имеют коллекционной ценности.