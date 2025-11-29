А вы знали? Рудник горы Высокой в Нижнем Тагиле принадлежал не только Демидовым и был поделён на 1050 частей

По брачному договору с Николаем Никитичем Демидовым Елизавете Строгановой отходила часть Высокогорского рудника, управлять которым она доверила брату Григорию. Получается, что тагильскую руду использовали не только Демидовы. За всю свою историю месторождение магнитного железняка на горе Высокой делилось между разными владельцами неоднократно. Причём иногда между прямыми конкурентами Демидовых.

Т. К. Перезолов. «Вид Высокогорского железного рудника» (1826 г. / общ. достояние)

Гору Высокую и её знаменитые месторождения открыли в начале 70-х годов XVII века пермские рудознатцы, братья Василий, Иван, Пётр и Дмитрий Тумашевы. Взяв образцы руд и нанеся гору на карту, братья двинулись дальше на север. Спустя 20 лет царь Пётр I снарядил на Урал экспедицию Тобольского воеводства под руководством «сына боярского» (представителя служилого сословия России в XIV–XVIII веках) Михаила Афанасьевича Бибикова, которая повторно открыла гору и нарекла её Магнит-горой.

В своём донесении Михаил Бибиков писал: «Гора магнитная в ясачных вотчинах во Тагильской волости, вниз Тагила-реки на левой стороне. Гора поверх долиннику 300 сажен, поперёк 30 сажен, в вышину от Тагила-реки 70 сажен, а средь горы пуповина чистого магнита. Позади горы на север в версте река Выя пришла в Тагил; по обе стороны её бор большой, а в бору том признаки медной руды имеются».

Образцы руды, добытые экспедицией Бибикова, отправили известным европейским пробирерам Иоганну Миллеру и Андреасу Таллусу в Амстердам, которые нашли «сибирское железо в деле так изрядно, что отнюдь лучше того добротою и мягкостью быть невозможно, и оное ничуть не хуже свейского (шведского — прим. Ред)». Однако, заняться всерьёз разработкой уральских недр помешала война со Швецией. Магнит-гора была объявлена казённой собственностью.

Первая загадка горы Высокой относится к началу XVIII века. В 1704 году на Невьянский завод, взятый тульским купцом и промышленником Никитой Демидовичем Антюфеевым «на уговор» (т.е. в аренду), нагрянули проверяющие из Сибирского приказа. В своём отчёте они записали, что на заводском дворе «найдено до ста пуд жжёного магнита, и столько же не жжёного в анбаре». Известно, что Невьянский завод работал на бурых железняках приписанного к нему Федьковского рудника. Откуда взялся магнитный железняк? В том же отчёте было записано, что «уговорщик Антюфеев сказал, что брал магнит под горою у Тагил-реки». В сущности, это было воровством, но никаких санкций в отношении Никиты Демидовича не последовало. Более того, в следующем 1705 году ревизоры Сибирского приказа нашли магнитный железняк на Алапаевском казённом заводе. Управляющий заводом пояснил, что руду брал на Магнит-горе на опытные плавки, но они закончились неудачно. До сих пор непонятно, было ли кем-либо дано разрешение брать магнитный железняк на горе Высокой, или это инициатива отдельных лиц на местах.

В 1721 году гора Высокая оказалась во владениях Демидовых, и на месторождении был образован рудник. Так как руда выходила практически на поверхность, рудник отрабатывался «разносом», то есть карьерным способом. Долгое время разработки велись бессистемно: выбиралась лишь самая богатая руда, а более бедная оставалась нетронутой в виде отдельных скал. Зачастую в отвалы шла руда, содержащая до 68% железа. Порядок с добычей руды начали наводить только после смерти Акинфия Никитича Демидова в 1745 году. К тому времени магнитный тагильский железняк уже возили на Ревдинский и Невьянский заводы. Там его мешали с бурым железняком, а полученное железо пускали для изготовления сельскохозяйственного инвентаря или посуды. Кроме того, до 20 тысяч пудов руды в год выбирал Алапаевский казённый завод в счёт госзаказа.

После раздела заводского хозяйства между сыновьями Акинфия Никитича, Высокогорский рудник был поделён на три почти равных участка. Прокофию Акинфиевичу достался Невьянский участок, Григорию — Ревдинский и Никите — самый богатый — Тагильский. Но такое положение дел длилось недолго. После смерти Григория Акинфиевича в 1761 году его Ревдинская часть рудника была поделена поровну между его тремя сыновьями. В 1769 году Прокофий Демидов продал свои заводы московскому купцу Савве Яковлеву (Собакину), и вместе с заводами Яковлеву отошёл и Невьянский участок рудника на горе Высокой. Наследники Григория Демидова несколько раз делили свои доли, продавали друг другу и сдавали в аренду, что только добавляло путаницы в общую картину.

К середине 30-х годов XIX века Высокогорский рудник оказался поделён на шесть участков (см. схему): Участок № 1 — Невьянский — принадлежал потомкам Саввы Яковлева, они же владели и участком № 5, который отошёл к ним после покупки Алапаевского завода. Кроме того, Яковлевы приобрели участок № 6. Участок № 2 принадлежал сыновьям Григория Демидова. Это был самый бедный участок рудника, что, впрочем, мало расстраивало его владельцев, так как они занимались преимущественно медью. Хозяевами участка № 4 стали Строгановы. Руды здесь было мало, зато на этом участке ещё со времён Акинфия Демидова находились старые отвалы, где хорошей руды было предостаточно. И наконец, участок № 3 — самый богатый рудой — принадлежал «тагильским» Демидовым.

Схема Высокогорского рудника (рис. неизв. автора, 1836 – 1840 гг. / общ. достояние)

(https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/tagil/visokogorskoe-mest-1.jpg)

Активнее других разработкой рудника занимались Демидовы и Яковлевы. К середине XIX века они на горе Высокой добывали около 10 млн пудов железной руды в год. А самым технически оснащённым был демидовский участок рудника. Здесь действовала рудообжигательная печь, в которой за сутки обжигалось до 1300 пудов руды. Здесь же в 1852 году начал работать паровой экскаватор. Правда, проработал он не долго — всего год. Демидовские приказчики подсчитали, что стоимость одной погруженной экскаватором кубической сажени породы составляет 2 рубля 64 копейки, а та же самая кубическая сажень, погруженная вручную, обходится в 2 рубля 50 копеек. Разница в 14 копеек решила всё, и дорогу техническому прогрессу перекрыли. Экскаватор разобрали: паровую машину приспособили для откачки воды из шахт Меднорудянского месторождения, а «хобот с ковшом» (погрузочный механизм) бросили в отвалы.

Первым наводить порядок на Высокогорском руднике начал Павел Павлович Демидов. Используя личные связи и административный ресурс, он к концу своей жизни выкупил у совладельцев горы Высокой их участки рудника и вместе со всем заводским хозяйством поделил на 1050 долей. По его замыслу, его наследникам так было бы проще управлять своей частью наследства. После того как в 1885 году Павел Павлович скончался все члены его большой семьи получили свои доли согласно завещанию. Елена Петровна (вторая жена П. П. Демидова и мать его пятерых детей) от своей части наследства отказалась в пользу детей. В итоге доли наследства были распределены следующим образом: Елиму Павловичу (сыну от первого брака) — 280, Анатолию Павловичу — 255, Павлу Павловичу — 300, а дочерям Марии, Авроре и Елене по 75.

Тагильские приказчики, которые ведали Высокогорским рудником, со страхом ожидали нового межевания горы: работы по установлению новых границ грозили затянуться на год. А если новые хозяева задумают продать или подарить часть своего участка? Но вскоре дело обернулось иначе. Сначала дочери Павла Павловича отказались от своих долей в пользу старшего брата Елима, затем Анатолий и Павел последовали их примеру. Хозяйство, в том числе и рудник, решили не дробить, а единым целым передать в управление Елиму.

Первым делом Елим Павлович нанял специалистов, которые в 1898–1899 гг. произвели доразведку Высокогорского месторождения. К тому времени из него было добыто более 350 миллионов пудов железной руды. Геологи провели изыскания и определили, что гора Высокая ещё может дать 500–600 млн пудов руды. Правда, для этого придётся преодолевать более крепкие горные породы. Это известие не испугало Демидова — порох и взрывчатку на руднике попробовали применять ещё в 1870-х годах. Тогда это посчитали излишним, но теперь обстоятельства вынуждали использовать динамит для извлечения руды из недр. И начиная с 1899 года на горе Высокой стали греметь взрывы. На каждые 100 тысяч тонн руды в год расходовалось в среднем до 205 пудов динамита (3, 358 тонны).

В 1918 году рудник был национализирован, а в 1920 году для его эксплуатации было образовано Высокогорское рудоуправление (ВРУ), и ещё в течение 70 лет гора продолжала отдавать свои богатства людям. Только в 1990 году закончилась разработка Главного карьера месторождения, которая продолжалась более двух с половиной веков.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— материалы Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», 2018-2025 г.

— И. Юркин и А. Пятнов «Демидовы», изд. БРЭ, 2007 г.

— В. Алексеев. «Металлургические заводы Урала XVII—XX вв.», Екб., изд. Академкнига, 2001. ISBN 5-93472-057-0.