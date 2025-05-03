А вы знали? Первый ветеринарный врач в Нижнем Тагиле появился только в конце XIX века, а до этого животных лечили коновалы из числа местных жителей

Пока в Нижнетагильском заводском посёлке правили Демидовы, им и в голову не приходило тратиться на содержание ветеринарного врача — лошадей, возивших руду с горы Высокой, и других домашних животных врачевали коновалы из числа местных жителей. Самые знаменитые коновалы жили на улице Береговой, за Маральским мостом (позднее — улица Ветеринарная, ныне территория парка «Народный»). По воспоминаниям старожилов, к ним за помощью ездили не только из окрестных сёл, но даже из Невьянска.

После отмены крепостного права управление территориями перешло к земствам, которые начали создавать ветеринарные лечебницы. Первый земский ветеринар в Верхотурском уезде появился в мае 1888 года. Им был выпускник Казанского ветеринарного института, ветеринарный врач первого разряда Алексей Игнатьевич Романов. Он и стал единственным квалифицированным ветеринарным врачом во всём уезде, занимавшем территорию свыше 56 000 кв. вёрст. Большую часть своего времени доктор Романов проводил в поездках по деревням и сёлам уезда, подолгу задерживаясь в каждом из них. В 1898 году Алексей Игнатьевич женился и навсегда обосновался в Нижнем Тагиле.

В 1902 году он впервые в Нижнем Тагиле провёл массовую прививочную кампанию крупного рогатого скота от сибирской язвы. Шесть лет спустя Романов добился у земства выделения средств на строительство ветеринарной амбулатории и выступил инициатором проведения первой выставки домашнего скота в Нижнем Тагиле. Верхотурское земство поддержало идею выставки, финансировало её проведение, а в 1910 году провело вторую выставку в рамках выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции Верхотурского уезда.

Алексей Игнатьевич Романов стал инициатором улучшения тагильской породы крупного рогатого скота, лучшей в то время в России, вёл учёт заболеваний домашних животных с целью предотвращения эпидемий. В годы Гражданской войны он продолжал лечить домашний скот и птицу, сумел сохранить основанную им ветлечебницу и её имущество.

В 1920-х годах совмещал несколько должностей, вплоть до окружного врача, проводил в Нижнетагильском округе «экспедиции» с целью учёта и обследования крупного рогатого скота, обучал ветеринарному делу молодёжь. Организовал две животноводческие выставки в Тагильском округе. Благодаря его деятельности уже к 1928 году в Нижнем Тагиле и окрестных сёлах работали 14 ветеринарных врачей.

30 октября 1929 года постановлением ВЦСПС СССР ветеринарному врачу Алексею Игнатьевичу Романову было присвоено звание Героя Труда.

Умер он в 1948 году. Похоронен на Висимском кладбище на Голом Камне.