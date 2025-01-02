История новогодних открыток в России

Вспомните-ка, когда в последний раз вы посылали поздравительную новогоднюю открытку своим друзьям, родным, близким? Давно? А ведь были времена, когда новогодняя открытка являлась не только обычным, но и обязательным атрибутом новогодних праздников. Например, за период с 20 декабря 1976 года по 5 января 1977 года тагильчане отправили 174 500 новогодних открыток и более 100 000 писем. А что сейчас? Увы, это нам неизвестно.

История новогодней открытки в России начинается в 1898 году, когда «Попечительный комитет о сестрах милосердия русско-турецкой войны» выпустил на так называемых «открытых письмах» — открытках — поздравления с Новым годом. Автором идеи и её исполнителем был известный в те годы художник Николай Каразин. Поначалу новогодней символикой украшалась та часть письма, на которой размещались адрес и текст; обратная же сторона открытки оставалась чистой. Через 5 лет кому-то из московских издателей пришла в голову мысль помещать рисунок или фотоснимок на одной стороне, а марку, адрес и текст — на другой. Почтовое ведомство Российской империи не возражало против таких изменений. Поначалу к реализации этой идеи привлекли малоизвестных художников и студентов Императорской Академии художеств. Но через пару лет за дело взялись художники с именами, и даже постоянные члены «Товарищества передвижных художественных выставок», известные ныне, как «передвижники». Конкуренцию художникам пытались составить фотографы, которые уже давно поставляли свои работы для видовых открыток, но популярности фотографические новогодние открытки не приобрели.

По другой версии, новогодние открытки пришли в Россию из Латвии, куда эту традицию занесли немцы. Якобы сначала это были рождественские поздравительные открытки, а уже в Риге начали выпускать открытки к Новому Году. Время их появления приблизительно такое же самое, что и у открыток Каразина.

После Октябрьской революции 1917 года, кухарки, которые возомнили, что способны управлять государством, признали новогодние открытки буржуазным предрассудком, и поздравительные новогодние открытки на долгие годы исчезли из оборота. Вспомнили о них в конце 20-х годов, когда один столичный трест решил напечатать пригласительные на свой торжественный вечер, посвящённый подведению итогов уходящего года. Приглашения были красочно оформлены, и в оформлении присутствовала новогодняя тематика. Одно из этих приглашений было отправлено Наркому просвещения РСФСР Луначарскому, который через некоторое время поднял вопрос на уровне Совнаркома «о возвращении почтовой художественной открытки в быт советских людей, как инструмента образования и всенародного просвещения». В начале 30-х годов художественная открытка вновь начала набирать популярность у населения, а новогодняя тема на открытках стала появляться к концу десятилетия. Впрочем, первые тиражи новогодних открыток были небольшие и редко превышали 2000 штук.

Новогодняя открытка 1939 г. изд. «Агроплакат» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.pinimg.com/originals/52/a8/d1/52a8d12c751321030ef65ffd1ddae596.jpg)

Первый крупный тираж новогодних открыток был отпечатан в 1941 году для бойцов Красной Армии, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Эту идею озвучил на заседании Государственного Комитета Обороны (ГКО) «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин. По его мнению, «поздравление с Новым Годом должно было напомнить солдату о доме, детях, родственниках и мирной жизни, право на которую наш солдат защищает». Несмотря на тяжёлое положение в экономике, ГКО принял решение отпечатать 100 тысяч открыток. И картинка, и поздравительный текст располагались на одной стороне. Часть тиража пустили в продажу, другую часть раздали общественным организациям, члены которых собирали для солдат посылки.

На следующий год выпуск таких новогодних открыток повторили. На этот раз заказ ГКО СССР составил только 35 тысяч экземпляров, но к поздравительной кампании присоединился ЦК ВЛКСМ, выпустивший серию новогодних открыток для бойцов Красной Армии общим тиражом 75 тысяч штук.

неизв. худ. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_496.jpg)

После войны новогодние открытки вошли в обиход советских людей на целых 50 лет. Первые послевоенные годы их массовые тиражи печатались либо в чёрно-белом исполнении, либо в два цвета. Но уже в 1948 году полноцветные открытки стали вытеснять чёрно-белые. К подготовке и выпуску новогодних открыток присоединился отдел агитации и пропаганды ЦК, и изображения на них стали отражать достижения советской экономики, науки, спорта и культуры.

худ. И. Овчаров «Ленфотохудожник» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://i09.fotocdn.net/s205/67d3567912aecc12/gallery_m/2329643084.jpg) худ. И. Овчаров «Ленфотохудожник» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_499.jpg) Минсвязи СССР, неизв. худ. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1626505/717805a3-d57f-4893-b4a4-7aefe3b39a91/s1200) худ. В. Климашин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://b.itemimg.com/i/327519790.0.jpg)

К середине 50-х годов традиция отправлять поздравительные новогодние открытки друзьям и родственникам стала неотъемлемой составляющей предпраздничной суеты. Открытки слали не только тем людям, кто жил в другом городе, но и тем, до кого можно было дойти за пять минут: даже соседям по подъезду. Это считалось хорошим тоном и признаком воспитанности. Можно было не прийти на встречу Нового года к знакомым или друзьям, сославшись на какую-нибудь пустяковую причину, но не прислать открытку с новогодними пожеланиями счастья, здоровья и исполнения желаний считалось чуть ли не оскорблением.

Одной из причин того, что традиция отправлять новогодние открытки просуществовала более полувека, была её низкая фиксированная цена. Ведь советский покупатель платил только за услуги почты, а труд художников и печатников оплачивало государство. К тому же, новогодние открытки выпускались большими тиражами и всегда были доступны.

худ.. Т. Скородумова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_507.jpg) худ. С. Русаков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_509.jpg) худ. В. Макаров (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_513.jpg)

Любопытно, что десятки, если не сотни, советских филокартистов начинали свои коллекции с новогодних открыток. Ежегодно промышленность выпускала от 40 до 60 новых открыток, а тираж каждой из них составлял от 10 до 25 тысяч штук.

Что только не изображали на этих открытках! Герои мультипликационных фильмов, Дед Мороз и Снегурочка, городские виды и зимние пейзажи.

худ. В. Зарубин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_519.jpg) худ. Л. Романова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://havio.club/uploads/posts/2023-02/thumbs/1677414254_havio-club-p-sovetskie-otkritki-zima-vkontakte-63.jpg) худ. Ю. Крутенко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://havio.club/uploads/posts/2023-02/thumbs/1677414254_havio-club-p-sovetskie-otkritki-zima-vkontakte-63.jpg)

Нашли своё отражение на новогодних открытках и значимые события в жизни страны: полёт в космос, пуск Байкало-Амурской магистрали, Олимпиада в Москве, а также государственные символы, изображения Кремля и кремлёвских курантов.

худ. В. Ряховский (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_534.jpg) худ. С. Горлищев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_535.jpg) худ. В. Чижиков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_540.jpg) худ. В. Хмелев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://b.itemimg.com/i/326503569.0.jpg)

Нашли своё отражение даже... антиалкогольные компании, которые время от времени объявляло государство. В 40-х и 50-х годах на новогодних открытках часто размещали изображения бутылок шампанского или коньяка – символов новогоднего застолья. Но уже в 1958-м встретить в киосках или на почте открытку с бутылкой шампанского стало практически невозможно: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с пьянством...» приравнивало такие изображения к пропаганде алкогольных напитков. В 70-х годах шампанское, но уже в бокалах, всё-таки пробилось на новогодние открытки, но запрещать такие изображения уже не стали, хотя в стране разворачивалась новая антиалкогольная кампания.

Ещё один вид новогодних открыток не стал популярным, но уже по иным причинам. Речь идёт об открытках-книжечках. Проблема заключалась в том, что такие открытки нельзя было пересылать без конвертов, а покупать открытку, конверт и марку было накладно. И хотя такие открытки не переставали выпускать, покупали их, как правило, в том случае, если открытку хотели вручить лично или приложить к подарку.

Популярность новогодней открытки стала падать с развитием в нашей стране информационных технологий. Мобильная связь, интернет и низкие цены на них стали доступны всем. В то же время выпуск традиционных открыток был отдан на откуп частным предпринимателям, которые вовсе не стеснялись повышать цены на свою продукцию. Новогодняя открытка, хоть и сохранилась в круговороте перемен, но уже давно перестала быть частью предновогодних приготовлений.

худ. Э. Стрелкова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://b.itemimg.com/i/326503569.0.jpg)

По материалам: альманаха «Тагильский краевед», НТГИА и tagil-press.ru

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».