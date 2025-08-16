Нижний Тагил и Северный морской путь

А вы знаете, какая связь между нашим городом и открытием Северного морского пути из Атлантики в Тихий океан? Оказывается, самая прямая: человек, совершивший это открытие, жил и работал в Нижнем Тагиле. Это Адольф Эрик Норденшельд.

Он родился 18 ноября 1832 года в Гельсингфорсе (ныне — Хельсинки) в семье химика и минералога Нильса Густава Норденшельда, который прославился тем, что открыл минерал александрит. Окончив гимназию, Адольф Норденшельд в 1849 году поступил в Императорский Александровский университет в Гельсингфорсе, где изучал геологию, химию и минералогию. В 1853 году он уже был готов защитить учёную степень кандидата минералогии, но получил от учёного совета отказ, так как ему не хватало обязательной для этого практики. На помощь пришёл отец, который с давних пор дружил с Авророй Шернваль, а тогда уже Демидовой-Карамзиной. Встретившись с Авророй, Нильс Норденшельд поделился с ней проблемой сына и спросил, не могла бы она «помочь участием». На что Аврора предложила отцу и сыну отправиться на её уральские заводы и заняться там опытами по извлечению меди из бедных руд при помощи серной кислоты. Чего-чего, а бедных медью руд в окрестностях Выйского завода в Нижнетагильском заводском посёлке хватало с избытком — одни только Выйский и Андреевский рудники чего стоили. Со своей стороны, Аврора заявила, что в случае положительных результатов опытов Нильс Густав может стать советником при заводах, а его сын занять пост начальника лаборатории с дальнейшим продвижением по службе до управляющего. Получив разрешение на прохождение практики на демидовских заводах, молодой Норденшельд вслед за отцом отправился на Урал.

Адольф Эрик Норденшельд (фото: Эбба Беккер, 1880 г., / общ. достояние)

(https://goarctic.ru/upload/iblock/1a1/1a119a1a318814c408c6a084767be6cb.jpeg)

Прибыв в Тагил, Норденшельды для начала ознакомились с производством меди на Выйском заводе и рудниками, а затем приступили к опытам с медными и железными рудами, которые длились до марта 1854 года. За свою деятельность на заводах Адольф Норденшельд получил жалование — 500 рублей серебром. В том же году он защитил звание кандидата наук и решил посвятить свою жизнь минералогии. Его отец вернулся в Нижний Тагил для продолжения начатых опытов, надеясь на обещанную денежную должность советника при демидовских заводах. Правда, этим надеждам не суждено было сбыться.

В 1855 году Адольф Норденшельд защитил звание магистра и получил приглашение возглавить университетский минералогический музей, но вдруг выяснилось, что молодой учёный замешан в политике, состоит в тайном обществе, члены которого выступают за независимость Финляндии. Учёные мужи Императорского университета в Гельсингфорсе принялись защищать Адольфа, но генерал-губернатор Финляндии граф Фёдор Фёдорович фон Берг никаких доводов слушать не захотел. Он уволил юного Норденшельда из университета, а затем и вовсе выслал его в Швецию. Обосновавшись в Стокгольме, Адольф Норденшельд получил пост заведующего коллекциями минералов в естественно-историческом музее, а в 1860 году получил шведское подданство и неожиданно увлёкся полярными исследованиями. Он принял участие в нескольких экспедициях на Шпицберген и Гренландию, а в 1875–1876 годах совершил плавание из Швеции в устье Енисея. В 1878 году Адольф Норденшельд на паровом барке «Вега» отправился в путешествие по морям Северного Ледовитого океана с целью доказать существование «северного сквозного прохода» из Атлантического океана в Тихий. Годом ранее из устья Печоры в устье Оби по чистой воде прошёл пароход «Георгий» (где в качестве первого помощника капитана служил тагильчанин Павел Акинфиевич Стеблов), а пароход «Луиза» и вовсе прошёл по чистой воде из Лондона в Тюмень.

Чистой воды Норденшельд не встретил, и ему пришлось полгода зимовать во льдах, пока «Вегу» не вынесло к берегам Чукотки и к Берингову проливу. Сам путешественник был разочарован итогами похода по северным морям. Он сделал остановку в Японии, а затем отправился через три океана в Швецию. Тем не менее именно Адольф Эрик Норденшельд считается первооткрывателем Северного морского пути. Во всяком случае, Русское Императорское географическое общество данный факт признало и наградило Норденшельда своей медалью.

Адольф Норденшельд на фоне «Веги» (рис. Георг фон Розен, 1886 г., / общ. достояние)

(https://i1.wp.com/lemur59.ru/sites/default/files/images/норденшельд-01.jpg)

Мало кто знает, что и среди коренных тагильчан есть полярные исследователи с мировым именем. Самый известный из них — Вадим Фёдорович Старков — доктор исторических наук, археолог, который провёл не одну экспедицию на Полярном Урале, на архипелагах Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Шпицберген. Именно его работы «на земле» позволили доказать, что архипелаг Шпицберген был открыт не норвежцами или голландцами, а русскими поморами и с середины XV века являлся их местом охоты на морских млекопитающих и опорной базой.

Вадим Фёдорович Старков родился 22 февраля 1936 года в городе Нижние Серги, но его детство и юность прошли в Нижнем Тагиле, в известной тагильской семье первого в РСФСР Героя Труда Еремея Ивановича Гаёва. По окончании седьмого класса он поступил в Горно-металлургический техникум, где увлёкся историей и археологией.

Вадим Старков (фото неизв. автора, архив НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/3ca/3ca0dba92ca641961c17ad7ec13e2195.jpg)

После службы в армии Вадим поступил на исторический факультет Московского государственного университета, а по окончании университета вернулся в Нижний Тагил, где начал работать в горно-металлургическом техникуме учителем истории и руководителем археологического кружка. Под его руководством студенты техникума провели ряд археологических раскопок в окрестностях Нижнего Тагила и собрали большую коллекцию артефактов. Деятельность кружка была представлена на ВДНХ СССР, и в 1966 году была отмечена бронзовой медалью.

В 1975 году Вадим Фёдорович вернулся в МГУ и вскоре после защиты кандидатской диссертации был приглашён на работу в Институт археологии Российской академии наук. В 1978–1980 годах он руководил раскопками на Горбуновском торфянике. Затем работал начальником Шпицбергенской экспедиции Института археологии РАН, в 1980-х и 1990-х годах был научным руководителем трёх полярных экспедиций Дмитрия Шпаро. Являлся автором 224 научных публикаций по истории и археологии, в том числе 16 монографий.

Вадим Старков (фото неизв. автора, архив НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/c7d/c7d1b5e911117dd14f00bf68f3e3f0fa.jpg)

В последние годы жизни Вадим Фёдорович Старков активно издавал свои мемуары, основанные на материалах археологических экспедиций. Его книги «Очерки истории освоения Арктики» (16+), «Первые археологические раскопки на архипелаге Шпицберген» (16+), «Материальная культура русских поморов» (16+) и другие легко читаются и увлекают не только любителей археологии.

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— Дьяконов М. А. «Плавание Норденшельда на «Веге» и экспедиция де-Лонга», Архангельск: Архоблгиз, 1938.

— Карпов Г. В. «Адольф Эрик Норденшельд». М.: Географгиз, 1955.

— Шиленко П. К., Старков В. Ф. «Из истории НТГМТ. О работе археологического кружка», Н. Тагил: НТГМТ. 1967.

— Старков В. Ф. «Архипелаг Шпицберген в исторических исследованиях», Научный мир, 2006.

— Старков В. Ф. «Первые археологические раскопки на архипелаге Шпицберген», Таус, 2013.

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Отдельная благодарность порталу tagil-press.ru