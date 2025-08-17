Яким Колногоров — демидовский управляющий, производственник и автор «Уставных грамот», по которым рабочие заводов приобрели личную свободу, но лишились части земельных наделов

Судьба этого человека неразрывно связана с историей нашего города. Как правило, вспоминают о нём, как о выдающемся производственнике, организаторе, общественнике и человеке, имеющем отношение к судьбе писателя Мамина-Сибиряка. Сегодня наш рассказ о Якиме Колногорове.

Я. С. Колногоров (фото Терехова, XIX в. / общ. достояние)

Яким Семёнович Колногоров родился в сентябре 1811 года в семье приписного старовера, углежога Семёна Анфимовича Колногорова, проживавшего на улице Тагильской. Семья Колногоровых была большой и занималась жжением угля и его поставками на Нижнетагильский завод. Работать Яким начал рано, но не на куренной делянке родителей, а у старшего брата Сильвестра, который занимался тем, что мыл шлих на золотых демидовских приисках. Начальное образование Яким получал дома: его дед — убеждённый старообрядец — не хотел, чтобы детей и внуков учили «никонианцы». Сам Яким дедовские взгляды не разделял и, став заводским служащим, перешёл в единоверие. Как молодой человек попал в когорту заводских служащих, доподлинно неизвестно. По одной из версий, ещё отроком он попал на глаза известному на демидовских заводах механику Ивану Макарову, ещё в ту пору, когда Иван Фёдорович служил надзирателем на золотых приисках. Расторопный юноша понравился Макарову своей исполнительностью, и он сделал ему протекцию через своего босса — влиятельного на заводах управляющего Петра Семёновича Соловьёва. До 1829 года Яким Колногоров работал рассыльным при заводской конторе.

Карьера надзирателя на приисках закончилась для Макарова плачевно. Злые языки поговаривали, что механик приворовывал золотой шлих. «Розыск», учинённый по этому поводу господином заводовладельцем, закончился неожиданно: Пётр Семёнович Соловьёв получил место «камисара» на демидовских золотоплатиновых приисках, а Иван Фёдорович Макаров был назначен главой косного производства и взял себе в помощники Якима Колногорова. Макаров неоднократно докладывал в правление заводов о «прилежном отношении к заводским делам» со стороны молодого служащего и это через шесть лет обернулось неожиданным повышением. 10 августа 1835 года Яким Семёнович был назначен на должность помощника надзирателя на Нижнесалдинский завод.

Нижнесалдинский завод (фото В. П. Метенкова, 1900 г. / общ. достояние)

На завод Яким Колногоров прибыл накануне начала технического перевооружения демидовского хозяйства. При его участии были смонтированы новые «разгонные» молоты для отделки сортового и листового железа, а в 1839 году — два новых прокатных стана. Внедрение нового оборудования улучшило качество выпускаемой продукции и расширило её ассортимент. Нижнесалдинский завод стал изготовлять, наряду с полосовым, круглое, четырехгранное и листовое железо, пользующееся повышенным спросом на российском рынке. За участие в установке и испытаниях нового оборудования Колногоров был награждён серебряными часами, которые получил из рук Павла Демидова.

После этого Якима Семёновича отправили на Выксунский завод для изучения пудлингового метода производства железа. Вернувшись из оттуда, Колногоров начал строить пудлинговые и сварочные печи на Нижнесалдинском заводе и, параллельно, создавать рельсопрокатное производство. В 1848 году за освоение пудлингового метода Яким Колногоров получил премию в размере 2450 рублей. А позднее, «за содействие в выделке рельсов» ему выдали премию в размере 10 тысяч рублей. Щедрость господ заводовладельцев объяснялась просто — производство рельсов стало приносить огромную прибыль Демидовым. В 1851 году им удалось добиться крупных заказов на рельсы для Николаевской и Варшавской железных дорог. Выполнение этих заказов было возложено на Якима Колногорова, который в том же 1851 году был назначен управителем завода в Нижней Салде.

Однако, не только производственными успехами прославился Яким Семёнович на Нижнетагильских заводах. В 1861 году он составил для Демидовых проект «Уставных грамот», которые определяли положение населения в Нижнетагильском заводском округе после отмены крепостного права.

По проекту Якима Колногорова, всё население Нижнетагильского округа было «отнесено к разряду мастеровых», которые по тогдашним законам лишались земельного надела. Они получали только усадьбу, 1 десятину земли под покосы и 200 квадратных саженей выгона на ревизскую душу. Вместо лесного надела им полагалось строго 5 кубометров саженей леса на дрова и для хозяйственных нужд. Все остальные земли объявлялись собственностью господ заводовладельцев. Кроме того, тагильским мастеровым запрещалось разрабатывать полезные ископаемые и открывать кустарные мастерские и кузницы. В итоге тагильские мастеровые оказались ограбленными, и были лишены возможности найти дополнительные источники доходов. Проект Колногорова был очень высоко оценён Павлом Павловичем Демидовым, и Яким Семёнович был назначен помощником управляющего всех заводов Нижнетагильского округа с окладом 1750 рублей в год и пожизненной пенсией в том же размере.

Колногоров был причастен и к развитию мартеновского производства на Нижнетагильском заводе.

Мартеновский цех Нижнетагильского завода (фото неизв. автора, 1900-1915 гг. / общ. достояние)

Яким Семёнович пользовался уважением и доверием высшего заводского начальства. Он неоднократно заменял управляющего округом, председательствовал в Главном совете заводоуправления. Вообще всё, что касалось модернизации металлургического производства, проходило сначала «экспертизу» у Колногорова. Обращались к нему за помощью и простые рабочие — жители заводского посёлка. С его разрешения в Нижнем Тагиле был проложен и заработал первый водопровод. Яким Семёнович даже выделил на его постройку средства из заводской кассы. Главный уполномоченный при демидовских заводах Анатолий Октавович Жонес-Спонвиль отмечал не только техническую грамотность Колногорова, но и его «способности опытного дипломата». Во время волнений на уральских заводах в 1863–1864 годов Яким Семёнович по несколько раз объезжал все заводы округа, уговаривал рабочих не бросать работу, искал и находил компромиссные решения возникших проблем.

В 1877 году между его дочерью Марией и её мужем, старшим инженером Нижнесалдинского завода Николаем Алексеевым возник серьёзный конфликт. Мария Якимовна влюбилась в молодого учителя её сыновей Дмитрия Мамина, и заявила мужу, что разводится с ним. Обиженный Алексеев принялся преследовать Мамина, угрожая ему расправой. Яким Семёнович сумел не только спасти будущего писателя, спрятав его в Нижнетагильском заводе, но смог убедить зятя «с достоинством и честью принять развод». Скандал стих быстрее, чем возник, и Алексеев согласился на развод и проживание детей с бывшей женой.

Вообще, современники отмечали, что Колногоров очень трепетно относился ко всему, что было так или иначе связано с его семьёй, за что снискал уважение соседей, друзей и знакомых.

Семья Колногоровых: сидят Евдокия Ивановна, жена Якима Семёновича, Я. С. Колногоров, его дочь Мария Якимовна; стоят: сыновья Марии Якимовны Александр и Владимир

(фото неизв. автора, конец XIX в. / общ. достояние)

Скончался Яким Семёнович Колногоров 4 июля 1901 года в возрасте 95 лет. Похоронили его с разрешения Екатеринбургской духовной консистории в церковной ограде Свято-Троицкой церкви Нижнетагильского завода. Всё своё состояние он завещал дочери и внукам. После смерти отца Мария Якимовна ещё долго жила в Нижнем Тагиле, занималась благотворительностью и давала частные уроки. Её младший сын Александр, благодаря деньгам деда, окончил Московский университет, вернулся в Екатеринбург и приобрёл две типографии. Как распорядился дедовскими деньгами другой внук — Владимир, неизвестно.

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— ГАСО. Ф.643. Оп.1. Д. 2043.

— Шарипов Ю. В. «Яким Колногоров. Материалы к биографии», ВК, 2024 г.

— Гуськова Т. К., Калистратова Э. А. «Я. С. Колногоров // Нижний Тагил в лицах», Екатеринбург, 1999.

— Прядеин В., Танкиевская И. «Я. С. Колногоров // Д. Н. Мамин-Сибиряк в Нижней Салде». Нижняя Салда, 2002.

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Отдельная благодарность порталу tagil-press.ru