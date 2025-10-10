Сегодня, 10 октября, в Кушве и посёлке Баранчинский произошло масштабное отключение электричества. Перед этим, как говорят местные жители, были слышны звуки взрыва, и чувствовалась тряска, о чём сообщается в посте сообщества «Подслушано в Кушве» во ВКонтакте.

В комментариях мнения жителей города разделились. Одни предположили возможную атаку БПЛА на местную электростанцию, другие утверждают, что отключение электричества никак с этим не связано, а причиной странных звуков и тряски стали буровзрывные работы на Волковском горно-обогатительном комбинате.

В пресс-службе «Россети Урал» рассказали АН «Между строк», что отключение электричества не связано с атакой БПЛА, а произошло из-за обрыва линии электропередач при несанкционированной вырубке леса.

«Сегодня из-за несанкционированной вырубки леса в охранной зоне линии электропередачи специалисты “Россети Урал” зафиксировали технологическое нарушение в сети 110 кВ. Энергетики в 13:59 оперативно восстановили электроснабжение Кушвы и посёлка Баранчинский. Специалисты энергокомпании уже установили виновника технологического нарушения, с которого будут взысканы понесённые затраты», — заявили в ресурсоснабжающей компании.