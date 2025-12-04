Нижний Тагил стал самым финансово грамотным городом Свердловской области

Нижний Тагил признан лучшим из муниципалитетов Свердловской области по организации работы по повышению финансовой грамотности населения по итогам ежегодного регионального конкурса. В тройку лидеров также вошли Алапаевск и Гари.

Работы конкурс принимались по трём разделам: «Лучшее муниципальное образование — организатор работы по финансовой грамотности», «Фестиваль лучших муниципальных практик по финансовой грамотности», конкурс «За финансовую культуру!». В числе участников — представители органов местного самоуправления, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, организаций и предприятий.

От муниципалитетов на конкурс было предоставлено 57 работ.