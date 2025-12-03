В школе № 50 Нижнего Тагила отреагировали на видео с учениками, штурмующими забор

В управлении образования мэрии Нижнего Тагила прокомментировали видео, на котором ученики школы № 50 перелезают через забор, чтобы сократить путь домой.

Напомним, 29 ноября в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» было опубликовано видео, на котором школьники массово перелезают через высокое ограждение, чтобы сократить путь домой. Многие тагильчане в комментариях возмутились расположением единственного входа в школу, который выходит на проезжую часть.

Как сообщили в управлении образования, остальные входы в школу были закрыты в связи с антитеррористическими мерами. Однако сейчас руководство школы сменило сотрудника охраны на более компетентного и рассматривает возможность обустройства в следующем году второго входа на территорию, который оборудуют калиткой и домофоном.