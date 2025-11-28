Тагильский weekend, топ-6: вечер джаза, тагильская роспись, благотворительный забег, игры с аниматором и выставка рисунков подопечных фонда «Живи, малыш»

О том, чем заняться с 28 по 30 ноября

А может написать Сергею Носову в Магадан, чтобы он поделился с Нижним Тагилом снегом для постройки ледового городка. Ну а мы провожаем последнюю неделю аномально тёплого ноября с нашей традиционной подборкой самых интересных событий, которые пройдут в эти выходные в городе.

Концерт «Вечер джаза» (6+)

28 ноября в 18:00

в Дворце национальных культур, улица Кольцова, 23

Коллективы Jazz Moment, Hot Ton и барабанный коллектив «Флэм» представят программу, наполненную мелодиями и ритмами, которые заставят ваше сердце биться сильнее. Вас ждут импровизации, душевные композиции и, конечно же, неповторимая энергетика живого исполнения. Время начала концерта — 19:00.

Благотворительный забег «5 вёрст в парке Бондина» (0+)

29 ноября в 08:40

в парке имени Бондина, возле колеса обозрения

В субботу состоится благотворительный забег «5 вёрст в парке Бондина» в поддержку подопечного фонда «Живи, малыш» Савелия Криницына. В июле 2024 года 9-летний Савелий был сбит машиной, получил тяжелейшие травмы: обширное поражение головного мозга, множественные кровоизлияния и черепно-мозговую травму. В настоящее время мальчик находится на этапе восстановления. Ему нужны дорогостоящие и интенсивные реабилитации, чтобы он мог вернуться к полноценной жизни без ограничений. Организаторы приглашают стать частью этого доброго дела.

Мастер-класс (6+)

29 ноября в 12:00

в досуговом центре «Урал»

В рамках XXIХ городской выставки народного творчества и художественных ремёсел «Тагильская мастерица» пройдёт серия мастер-классов. Один из них состоится в субботу: «Разделочная досочка. Тагильская роспись».

Игры с аниматором для детей (0+)

29 и 30 ноября с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 29 ноября маленьких гостей ждёт встреча со Свинкой Пеппой и бумажное шоу, 30 ноября — Барби и Кен и шарик-шоу.

Лекция «Дизайн интерьера» (0+)

29 ноября с 17:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы завершают ноябрьский цикл лекций по созданию стильных, современных и функциональных интерьеров. Они обещают много полезной информации и конкретные примеры. Пусть ваш дом отражает ваш внутренний мир и улучшает вашу жизнь.

Выставка рисунков подопечных фонда «Живи, малыш» (0+)

1 декабря в 17:00

в креативном кластере «САМОРО.док»

Ранее благотворительный фонд «Живи, малыш» запустил конкурс рисунков «Я так вижу» для детей с ОВЗ. В креативном кластере состоится торжественное открытие выставки и награждение победителей. Каждый участник получит именной сертификат и памятный сувенир. А 10 авторов-победителей получат фирменные шопперы с изображением своей работы.